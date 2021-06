V roce 2010 se k dosud ryze české iniciativě přidala lázeňská města Baden-Baden, Bad Ems a Bad Kissingen v Německu, Spa v Belgii, Vichy ve Francii, Montecatini Terme v Itálii, Baden u Vídně v Rakousku a City of Bath ve Velké Británii. Skupina jedenácti měst ze sedmi států míří do UNESCO pod názvem Slavné lázně Evropy. Nyní se vše chýlí k závěru, o zápisu má rozhodnout Výbor světového dědictví během letošního červencového zasedání v Číně. Původní loňský termín totiž zmařil covid.

Klady nebo zápory?

Snaha o zápis lázeňských měst do UNESCO má kromě zastánců i své kritiky, kteří se obávají striktních norem, které UNESCO vyžaduje. Znejistěli developeři, lidé se bojí vylidňování center měst na úkor turistů i přísných nařízení při rekonstrukci domů v chráněné zóně. „Zda nám to přinese výhody? To se uvidí. Nestojíme o jednodenky typu bed and breakfasts, záleží na tom, aby se zde turisté ubytovali a zůstali několik dnů,“ uvedl jeden karlovarský hoteliér.

Vojtěch Franta, náměstek pro transformaci regionu, cestovní ruch, lázeňství a vstup do UNESCO (Piráti), ale míní, že jaké si to uděláme, takové to budeme mít. „Je pouze na nás, jak využijeme této prestižní značky a do jaké míry budeme schopni zajistit udržitelný cestovní ruch kvalitním marketingem, vytipováním cílových trhů a profilů klienta i správným nastavením dopravní obslužnosti ve městech. I já jsem odpůrcem masivního jednodenního turismu, naší snahou by mělo být přilákat takové hosty, kteří projeví zájem o víc než jen fotku do alba. Karlovarský kraj bude našim lázeňským městům partnerem připraveným podílet se na smysluplných opatřeních, která se případného vstupu týkají,“ uvedl náměstek.

Podle hejtmana Petra Kulhánka (STAN) je zápis na Seznam světového dědictví UNESCO velkou přidanou hodnotou pro dané místo. „V dnešní době, kdy se snažíme o restart lázeňství a cestovního ruchu, je ještě významnější. Místo na prestižním seznamu je velkou konkurenční výhodou ve chvíli, kdy oslovujeme nová teritoria a kdy se jistě změní i celková struktura zahraničních návštěvníků v regionu,“ uvedl hejtman.

Také Jaroslav Dolina, tehdejší vedoucího odboru kultury na krajském úřadu, který před 20 lety začal jako první s UNESCO komunikovat, vidí členství v UNESCO jednoznačně pozitivně. „Zvýší se informovanost o lázních Karlovarského kraje a možnost získat nové lázeňské klienty. Návštěvníci budou chtít v rámci výletů v regionu poznat i jiná místa a jistě se budou zajímat i o tradiční výrobu porcelánu a skla v našem kraji,“ uvedl Dolina.

Zkušenosti odjinud

Na prestižním seznamu UNESCO je už téměř 30 let například Český Krumlov a podle starosty Dalibora Cardy je to obrovská značka pro cestovní ruch. Turisté se totiž podle ní orientují, kam pojedou. „Atraktivita vítězí nad negativy, a to zvlášť nyní. My už například jednáme s Jihokorejci, UNESCO je pro ně zárukou, že zde něco uvidí a zažijí,“ uvedl starosta Carda.