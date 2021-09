Důvodem jsou neustálé závady, které magistrát opakovaně řeší. Situací se toto úterý zabývalo na svém jednání i zastupitelstvo. Primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO) zde dokonce zmínila, že se řeší i ta možnost, zda sloupky neuzavřít.

Radní Martin Dušek (ANO) si v Deníku během prázdnin posteskl, jak jsou řidiči neukáznění. Radnice například zjistila, že některé hotely heslo zveřejnily na svých webových stránkách, a proto se systém změnil. Zrušeny tak byly původní textové zprávy a omezil se počet těch, kdo může sloupky ovládat přes telefony. Vjezd přes sloupky je tak umožněn jen vybraným vozidlům. Hosté si tak musí zavolat do patřičného hotelu na pevnou linku a hotel sloupky spustí.

Jenomže mnozí řidiči systém zneužívají i tak, že se pokouší dostat přes sloupky po průjezdu oprávněného auta před sebou. Není tak žádnou výjimkou, že automobil zůstal na sloupku viset, když se vysunul.. Dušek v této souvislosti poznamenal, že kvůli poruchám na vozidlech chce městu vypovědět daná pojišťovna smlouvu. Pojistných událostí tu bylo už více než deset.

"Během konání filmového festivalu byly sloupky bohužel rozbité, nebyly funkční a museli jsme je tak nechat zasunuté," uvedla primátorka na jednání zastupitelstva a pokračovala: "Jen během festivalu jsme tu zaregistrovali 7 tisíc průjezdů a víme, že oficiální vozidla festivalu, která jsme měli v registru díky jejich poznávacím značkám, tvořila z toho objemu jen 16 procent."

Podle primátorky Pfeffer Ferklové jsou sloupky dosti poruchové a už to město s dodavatelem, společností Eltodo, řeší. "Dokonce přemýšlíme o tom, zda sloupky kvůli poruchovosti neuzavřeme," doplnila.

Podle radního Duška ovšem za většinu problémů může právě neukázněnost řidičů. "Evidujeme zde dopravní přestupky a nerespektování značení. Provoz by se zde měl upravit tak, abychom podobné případy co nejvíce minimalizovali," reagoval Dušek.

Provoz výsuvných sloupků a jejich poruchovost už na začátku prázdnin například kritizovala majitelka hotelu Promenáda v ulici na Tržišti Štěpánka Pazderková. "Je to dosti komplikované. Klient k nám musí zavolat. My samozřejmě musíme ten telefon zvednout a na dálku sloupky vysunout. Pokud sloupky nefungují, a to není nic výjimečného, je to mnohem horší, protože hostu musíme složitě vysvětlovat, jak celé město objet, aby se k nám vůbec mohl dostat," komentovala systém podnikatelka.