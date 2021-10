Do redakce poslal video s tím, že vlastní let sledoval také na internetové stránce Flightradar. „Hlídal jsem si ho i na přeletu Plzně, dokonce jsem měl štěstí a zastihl Zeppelin díky radaru a náhodě při krátkém mezipřistání na letišti Letkov a natočil na poslední chvíli i jeho start při odletu nad Plzeň,“ popsal. Dodal, že rád také zaznamenává změny a vývoj počasí z plzeňského bytu v osmém patře.

Vzducholoď sledoval i bývalý technik stíhaček, je to zážitek, vzkázal do redakce | Video: Ivan Petroušek

