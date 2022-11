Spokojena tak mohla být i cestovní kancelář Čedok, která během letní sezóny tyto charterové lety přímo z Karlových Varů do turecké Antalye klientům nabízela. O prodeje letenek byl zájem vskutku enormní a Čedok i Karlovarský kraj vidí tuto spolupráci podle hejtmana Petra Kulhánka (STAN) jako výhodnou i do budoucna.

„Příští rok proto Čedok nabídne kromě Turecka nově přímé lety také do Řecka, a to konkrétně na Krétu,“ uvedl hejtman

A doplnil, že v jednání jsou i lety na do Izraele, do Tel Avivu. „Izraelci mají zájem a situace je velmi příznivá. Ekonomika Izraele nepoklesla ani během covidové epidemie a izraelští turisté mají zájem Česko navštívit,“ doplnil hejtman.

Intenzivní spolupráci s Čedokem ocenila také jednatelka Letiště Karlovy Vary Alice Justina Undus.

„Letošní letní charter z Karlových Varů do turecké Antlye, který létal každou středu od 15. června do začátku října 2022, byl velmi úspěšný počin. Ukázalo se, že v Karlovarském kraji je dostatek lidí, kteří na dovolenou rádi odletí ze svého letiště a letadla odlétala téměř stoprocentně obsazená. Úspěšná sezóna 2022 tak položila základ pro další navýšení nabídky v roce 2023, kdy Čedok již napevno zařadil do své nabídky dvě destinace létané z Karlových varů – opět tureckou Antalyi a Heraklion na Krétě. Už víme, že lety budou ve středu a v neděli. Pro letiště je to samozřejmě velice dobře, protože tím naplňuje svoje poslání přispívat k dopravní obslužnosti kraje. Potěšilo nás několik velice milých i písemných reakcí cestujících, kteří si pochvalovali kvalitu našich služeb ve smyslu přátelského a rychlého odbavení a možnost bezplatného parkování,“ uvedla Alice Justina Undus.

A potvrdila, že letiště usiluje společně s krajem na příští rok o otevření pravidelné linky do izraelského Tel Avivu. „Ale zde ještě nemohu být konkrétní,“ poznamenala.

Ani lety do Turecka však v letošním roce finanční situaci mezinárodního letiště v Olšových Vratech výrazně nezlepšily. Letiště letos předběžně počítá se ztrátou 26 milionů korun a schodek by mohly prohloubit i stoupající ceny energií.

Karlovarský kraj už proto letišti pomohl desetimilionovou injekcí mimo základní kapitál této stoprocentní akciové společnost kraje.

Podle jednatelky Alice Justiny Undus se letiště z „covidového“ spánku sice úspěšně probírá, ale k profitabilitě má ještě daleko.

„Letos budeme bohužel hospodařit se ztrátou a ani příští rok se do černých čísel také nedostaneme. Na to bychom potřebovali mnohem více „velkých letadel“ a také nárůst v segmentu bizjetů, který se zatím letos jeví být spíše nižší, tady nám chybí ruská klientela. Úroveň fixních nákladů letiště je totiž bez ohledu na objem provozu daná a s rostoucími cenami vstupů také roste,“ uzavřela jednatelka Alice Justina Fundus.