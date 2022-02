Pokolikáté už je pomalu těžké spočítat. To vše po celkové rekonstrukci před 12 lety, jejíž hlavní částí byla právě oprava střechy. Celkové náklady byly tehdy zhruba 150 milionů korun a pomohla s nimi dotace. Stejnou částku stál v dnešní době zcela nový a moderně vybavený dům pro seniory Čtyřka v Sokolově. Od té doby město investovalo do oprav střechy i nového zázemí uvnitř stadionu možná dalších až 50 milionů. Za tyto peníze by se daly postavit dva zcela nové zimní stadiony.