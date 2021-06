Oprava valečské dominanty má být hotová do konce příštího roku. Nabídne i restauraci a terasu s výhledem na malebné okolí.

Skleník na Zámku Valeč čeká zásadní proměna. | Foto: Deník / Redakce

Už na konci příštího roku by všichni ti, kteří přijedou do Valče, mohli obdivovat novou místní dominantu, která je nepřehlédnutelná už při vjezdu do obce. Za pár dnů by totiž mohla být zahájena dlouho plánovaná rekonstrukce historického skleníku na Státním zámku Valeč. Jak informoval valečský kastelán Tomáš Petr, v pátek předložil vítěz výběrového řízení na tuto zakázku všechny potřebné dokumenty. "Nic už tak nebrání tomu, aby došlo k podpisu smlouvy. Do 15 dnů by pak následně mohly začít práce," uvedl kastelán. Zakázku za necelých 30 milionů korun vyhrála společnost Gema Art International.