Na Základní škole Krušnohorská na Růžovém Vrchu, kde jsou hned tři okrsky, předsedkyně volební komise Michaela Seifertová kolem páteční 16. hodiny konstatovala, že účast už v tuto dobu atakuje hranici 25 procent. "Zájem je opravdu velmi vysoký," dodala.

Davy voličů proudily v pátek odpoledne také k Základní škole Poštovní v Tuhnicích, kde jsou také tři okrsky. Předseda jedné z komisí Tomáš Trtek, který je zároveň náměstek karlovarské primátorky, odhadl účast na 20 procent. "Chodí lidé různého věku, starší i mladší," poznamenal. "Účast je zatím velmi slušná," potvrdila velký zájem voličů i předsedkyně sousedního okrsku Kateřina Kušniarová.

Měli voliči o svém kandidátovi jasno, nebo se museli rozmýšlet? Oslovení respondenti prozradili, že o něm měli rozhodnuto. "Měla jsem vybráno. Volit jsem musela, to by měl udělat každý volič," uvedla seniorka Stanislava Krejčíková. Také teprve osmnáctiletý student ostrovského gymnázia Sebastian Kačer měl jasno. "A to už delší dobu. Volili jsme s v rodině stejně, aniž bychom o tom museli diskutovat, zkrátka jsme se shodli. I moji kamarádi a vrstevníci vybírali stejného kandidáta," svěřil se student, pro něhož už to byly druhé volby v jeho životě.

Také Petra Hrabáková s manželem a synem prozradili, že všichni volili stejně. "Shodli jsme se. Volili jsme sice kandidáta, který nemá příliš mnoho preferencí, ale rozhodli jsme se, že v prvním kole budeme volit srdcem a v tom druhém rozumem. Ale kdo ví. I když nemá náš favorit příliš šanci uspět, třeba to dopadne úplně jinak," konstatovala Karlovaračka.