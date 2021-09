Zlatník, květinář nebo řidič záchranky, členové aktivních záloh na týden zapomněli na svoje civilní zaměstnání, navlékli maskáče a stali se z nich vojáci. Pěší rota záložáků při Krajském vojenském velitelství Karlovy Vary se tak připojila ke svým kolegům z celé České republiky. V rámci celé země bylo nasazeno přes tisíc vojáků.

Cvičení Hradba 2021 bylo součástí několikastupňového cvičení Odolné Česko 2021. Námět cvičení byl zaměřen na současné bezpečnostní hrozby. Vojáci aktivní zálohy zajišťovali ochranu a obranu objektů krizové infrastruktury a podporu simulovaného průjezdu spojeneckých jednotek na našem území. V Karlovarském kraji se tak střeženým objektem stala místní elektrárna.

U elektrárny vzniklo kontrolně propouštěcí místo, které se stalo svědkem několika pokusů o proniknutí do objektu. „Bomba,“ křikl strážný, který kontroloval vozidlo, které se snažilo projet střeženým prostorem. V tu chvíli jeho kolegové popadli posádku auta a běželi se schovat za připravené bariéry. Podobných incidentů si instruktoři na členy záloh připravili hned několik.

Cvičení po dvou letech

Povolávací rozkaz na Hradbu 2021 dostali krom ostřílených členů krajských záloh i nováčci. „Minulý rok v březnu jsem dokončil výcvik ve Vyškově a od té doby čekal na povolání do služby. Jsem rád, že jsem se dočkal a že vše běží. Narazil jsem tu na skvělou partu plnou srdcařů. Nebudu tvrdit, že cvičení nebylo náročné, ale s tak skvělými lidmi okolo sebe to šlo lehce. A u instruktorů bylo vidět, že ví, co dělají a snaží se nám předat vše, co by se nám mohlo jednou hodit,“ svěřil se svobodník Petr Toman v civilu pracovník v PR sféře.

Radost z návratu k výcviku měli všichni, včetně rotmistra Vítězslava Kroba, který je členem aktivních záloh už 17 let. „Jsem rád, že je výcvik zpět. Těšil jsem se na kamarády, i nové instruktory, kteří nám předali své zkušenosti ze zahraničních misí. Společně s nimi jsme začali oživovat naše návyky z dřívějších dob, nicméně to, že jsme dva roky nebyly na cvičení, se v našich prvotních výkonech trochu podepsalo. Nás to ale nezlomilo, naopak nás to nakoplo a posunulo dál,“ řekl Krob.

Cvičení Hradba poprvé proběhlo v roce 2016, a jednalo se o nejdelší výcvik v historii aktivní zálohy. V roce 2018 se jednalo o početně největší cvičení, povoláno bylo na 1400 záložníků ze 14 pěších rot krajských vojenských velitelství a strážní roty aktivní zálohy vzdušných sil.

