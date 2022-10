K slabým otřesům došlo v sobotu před druhou hodinou ranní a zaznamenal je i seismograf umístěný v meteorologické stanici Přimda. Podle jeho záznamů k obdobnému otřesu došlo ještě v neděli kolem šesté hodiny ranní.

Záznam seismografu z Přimdy. 14. 10. 2022Zdroj: ČHMÚ/Přimda

O sobotním záchvěvu země na Tachovsku informoval i zmiňovaný Ústav fyziky Země, PřF MU Brno na sociální síti, kde uvedl, že šlo o zemětřesení s magnitudou 2,2 s ohniskem mezi Tachovem a Planou. „Otřes byl pocítěn lidmi v blízkosti epicentra a projevoval se také duněním a ránou. Neočekáváme, že by mohl způsobit nějaké škody.“

Záznam seismografu z Přimdy. 16. 10. 2022Zdroj: ČHMÚ/Přimda

Odborníci z ústavu fyziky žádají, aby lidé, kteří pocítili zemětřesení vyplnili makroseismický dotazník ZDE>>> „Údaje z dotazníků jsou pro nás velmi cenné, protože poskytují jiné informace než seismogramy, a umožňují nám také provázat zprávy o historických zemětřeseních se současnými přístrojovými záznamy.“

O otřesech na Tachovsku se zmiňují lidé v diskuzi na sociální síti. „Vítkov 1:55, jen hučení, dunění bez rány a otřesů, ale hodně silný zvuk a trval dlouho. Bylo to nepříjemné, reagoval na to i pes. Hned jsem to hlásila a hledala nějaké informace,“ uvedla Lenka Lašková. „Taky nás to vzbudilo, přesně ve 2:00 ráno,“ sdělil Jan Habart. „V Dlouhém Újezdu to bylo fakt hodně, hukot, rána a cely barák se zatřásl,“ dodala Veronika Vlčková.