/VIDEO/ Videjka na sociálních sítích, čmuchal i Honza, desítka. I takové věci se řešily na mimořádném ostrovském zastupitelstvu, kde byla zvolena nová radní Věra Maříková (SPD).

Mimořádné jednání ostrovského zastupitelstva. | Video: Jana Kopecká

Vypjatá atmosféra panovala na pátečním mimořádném jednání ostrovského zastupitelstva, kde byl odvolán dosavadní radní Jiří Netrh (Ostrov, můj domov) a zvolena nová radní z řad SPD Věra Maříková. Hlavním tématem v rámci výměny názorů mezi koalicí a opozicí nebyla jen politická situace, ale i to, kdo má větší počet zhlédnutí videí na sociálních sítích či zda jsou náklady na stavbu pomníku obětem komunismu adekvátní. Někteří opoziční zastupitelé měli navíc morální problém se zúčastnit hlasování o tom, aby se Maříková, která zastupuje již zmíněnou SPD, stala ostrovskou radní.

Jak už Deník informoval, koalici po neshodách opustil Ostrov, můj domov. Zbytek radních se rozhodl svolat mimořádné zastupitelstvo, jehož hlavním bodem programu bylo odvolání Netrha z postu radního. SPD přitom nebyla jedním hráčem v nové možné koalici. Současné vedení jednalo i s Ostrováky, kteří byli v radě města v uplynulém volebním období. Dokonce přišla řada i na otevření starých sporů, kdy před lety byl dnešní místostarosta Pavel Čekan (Místní hnutí za harmonický rozvoj) starostou, ale po vládním převratu jeho místo nahradil současný zastupitel, poslanec Jan Bureš (ODS).

"Zakopali jsme dvanáct let starý příkop a dokonce jsme si i my Pavle (Čekane - poznámka redakce) podali ruku. My jsme ale chtěli širokou koalici, proto jsme teď členství v radě odmítli," prohlásil někdejší místostarosta Marek Poledníček (Ostrováci). "Vy jste chtěli jít do koalice jedině s ODS. A to je pro nás nepřijatelné. Ale já bych teď chtěla poprosit naše techniky, aby pustilo video, které koluje po sociálních sítích. Asi bude pro veřejnost hodně vypovídající, proč k té dohodě nedošlo," oznámila místostarostka Kateřina Domalípová (ANO) a následně byl spuštěn videozáznam, na němž se Bureš ostře pouští do ostrovské koalice. "Na tom videu vidíte, jak pan poslanec zesměšňuje kolegy, o jednom říká, že je kavárník, o druhém, že je hospodský. Já nechci být u vašich projektů, kdy chcete v rámci jednoho dát 21 milionů na památník obětem komunismu. Přestaňte lhát. Taky vám natočím videjko. Můžeme si je předávat přes sociální sítě," doplnila Domalípová.

"To mé video je reakcí na vaše invektivy pod příspěvky Jirky Néti. Já jsem přece nikoho neurazil, pokud o někom, kdo provozuje kavárnu, řeknu, že je kavárník, a o tom, kdo restauraci, že je hospodský. Pokud jsem je urazil, tak se jim omlouvám, ale vám, paní Domalípová, já se nemám za co omlouvat. Pokud si myslíte, že jsem mluvil nepravdy, tak si na mě podejte žalobu. Já se svými příspěvky nepřestanu a jak je vidět, asi vás to hodně trápí," kontroval Bureš a pokračoval: "A já se nedivím Ostrovákům, že s vámi do koalice jít nechtěli. V koaliční dohodě jste si dali podmínku, že se v radě nebudete přehlasovávat a pana Netrha jste přehlasovali. A co se týče památníků obětem komunismu, který jste nazvala taškařicí, to je tedy silné kafe. Ohledně pak počtu zhlédnutí mého videa, už mám přes čtyři tisíce. Takové číslo nikdo nemá." A Domalípová na to reagovala: "Já mám u svého videjka přes pět tisíc zhlédnutí, vy jen přes čtyři tisíce."

Na to Petr Pavelka z Ostrováků navrhl, aby se jednání přerušilo do příštího pátku, čímž by mohla koaliční diskuse pokračovat. Jeho návrh ale nebyl přijat. "Já mám hodně velký šrám na duši z minulosti. Konkrétně z roku 2016, kdy jste udělali vládní převrat," poznamenal radní Libor Bílek (Unie sportu).

Zastupitel Bureš se veřejně zeptal, jaká je cena za vstup SPD do ostrovské rady. "To určitě nebylo za cenu peněz," odpověděla zastupitelka, poslankyně a dcera nově zvolené radní Karla Maříková (SPD). "Všechno se pane Bureši nedá totiž koupit penězi. A my dobře víme, že se vám říká Honza, desítka," prohlásila místostarostka Domalípová. "Já se ale přece neptal na peníze, já se ptal na cenu. A ta může být i politická. To je v politice běžné. Někdo třeba podepíše smlouvu s Ďáblem. Mohli jste z něčeho ustoupit. Co si prosadilo SPD v koalici. Nemusíte mi to říkat," uvedl Bureš. "Tady je zbytečné vám něco vysvětlovat. Veřejnost si o vás myslí své. Nikdo z ničeho neustupoval. Ale vy jste evidentně pro, aby tady taškařice pokračovala. Vám do toho, co je ve smlouvě, nic není. Ale vy si ji určitě někde pokoutně seženete. A pak ji nezapomeňte vyvěsit na facebooku," řekla Domalípová s dovětkem o čmuchalovi. Diskuse se následně hodně stočila k památníku obětem komunismu.

Nakonec se ale zastupitelé vrátili k hlavnímu bodu, a to ke hlasování o novém radním. "Pro mě je morální osobností pan Václav Havel. Názory SPD se neztotožňují s tím, čemu já věřím, proto se hlasování o novém radním neúčastním," prohlásil zastupitel Dominik Kříž (nezávislý za ODS), kterého v jeho názoru podpořil i další zastupitel z opozice Pavelka. Věra Maříková byla nakonec zvolena radní. V rámci své nové funkce se chce zaměřit na místní části, jako je Vykmanov či Květnové, chce se věnovat i veřejné zeleni a chce oživit Mírové náměstí.