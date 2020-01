Vlastimil Š. zaútočil na matku v jejím bytě v Mariánských Lázních. „Povalil ji na podlahu a mnohočetnými údery pěstí a intenzivními kopy ji opakovaně zasáhl do obličeje a trupu. Hlavou jí opakovaně udeřil o podlahu,“ uvedl státní zástupce s tím, že obžalovaný musel vědět, že ženu může zabít.

Na Vlastimila Š. zavolal v osudnou noc policisty soused, který z bytu slyšel sténání a volání o pomoc. Když zaklepal na dveře bytu poškozené, otevřel obžalovaný se zakrvácenou rukou, něco zakřičel a po chvíli zabouchl. Soused proto raději zavolal policii, která muže zadržela.

Podle obhájce Vlastimil Š. tehdy nevěděl, co dělá, jelikož byl pod vlivem léků proti bolesti, na kterých byl závislý, a které kombinoval s alkoholem.

Sám obžalovaný k celé věci uvedl, že nevěří, že by matku zabil. „Nikdy bych nic takového neudělal, je to lež. Chtěl bych být na svobodě, našel bych si nějakého hypnotizéra a nechal otevřít povědomí, abych se dozvěděl, co se ve skutečně stalo. S matkou jsme se někdy hádali, ale není možné, že bych byl něco takového schopný udělat. Vždy jsem raději odešel z bytu, když se schylovalo k hádce,“ vypověděl Vlastimil Š.

Rozsudek v případu padne v březnu. Muži hrozí až osmnáct let za mřížemi.