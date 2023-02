"Žádný otřes jsem nepocítila. I když o zemětřesení v Turecku vím. Myslím, že je to moc daleko na to, aby se to tady dalo pocítit," sdělila obyvatelka Chebu Zdeňka Dvořáková.

Cinkaly skleničky a třásla se záclona. Chebsko znovu zasáhlo zemětřesení

"Zemětřesení v Turecku zaznamenaly všechny seismické stanice na Chebsku, včetně té v Novém Kostele nebo ve Skalné," sdělila seismoložka Jana Doubravová z Geofyzikálního ústavu Akademie věd v Praze. "Důvod, proč lidé otřes nepocítili, je ten, že záchvěv půdy u nás už měl nízkou frekvenci. Laicky řečeno k nám seismická vlna došla zpomalená, i když jí mohou lidé na seismogramech vidět zakreslenou," potvrdila odbornice.

Zemětřesení zasáhlo Turecko velmi brzy ráno. Otřesy o síle 7,8 stupně, které byly cítit až v Káhiře, byly zaznamenány 33 kilometrů od města Gaziantep, které leží ve stejnojmenné provincii, s ohniskem v hloubce 18 kilometrů. Informovala o tom dříve americká geologická služba USGS. Oblast poté zasáhlo asi 20 dalších otřesů o síle až 6,7 stupně.

Ceny nemovitostí v Karlovarském kraji stále rostou