Sjížděli se na ni motorkáři nejen z celé republiky, ale i ze zahraničí, a to byl tehdy motorkářský boom v České republice teprve na začátku. V Sokolovské ulici v Rybářích si otevřel i známou hospodu Dennis Hopper Bar.

Na jeho počest uspořádali karlovarští motorkáři tuto sobotu spanilou jízdu, kterou odstartovali od obchodního centra Varyáda. Odtud se pak 110 motocyklů vydalo brázdit silnice Karlových Varů a jeho okolí. Vzpomínkovou rozlučkovou jízdu zakončili právě v Dennis Hopper Baru, projeli se ale i kolem kempu Březovský háj, kde se Dennis Hopper Party tradičně konala. "Jeho odchod mě hodně mrzí. Byl to motorkář tělem i duší, byla to ikona motorkářského světa," uvedl organizátor setkání Čenda Čornyj.

Na spanilé jízdě asistovali i policisté, kteří korigovali dopravu. "O akci jsem musel informovat jak policii, tak i magistrát. Díky kontaktům, které zde Láďa v minulosti navázal v souvislosti se spanilými jízdami, nebylo tak složité tuto akci uspořádat. Lidi jsem svolal díky facebooku," vysvětlil organizátor.

Dennis Hopper Party už se nekonají pět let. Podle Čornyje je v takové tradici složité pokračovat. "Je to velmi organizačně náročné. Samozřejmě, že je to škoda, že už taková akce není. Pro toho, kdo by se do toho pustil, je to velké sousto," dodal.