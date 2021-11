Zhotovitel koupaliště v Ostrově chtěl více peněz, radní to zamítli

O téměř tři miliony čtyři sta tisíc korun s DPH chce více firma, která má na starosti rekonstrukci ostrovského koupaliště. Podle místostarosty Ostrova Marka Poledníčka tento požadavek zhotovitel zdůvodnil jako narovnání vzniklých ztrát. Jenomže firma má smůlu. Radní, kteří se její žádostí zabývali na posledním jednání, totiž požadavek zamítli. "Zhotovitel uvedl, že se navýšily ceny materiálu, především oceli a plastu, a že kvůli tomu došlo k navýšení nákladů. Na začátku rekonstrukce se vedla s firmou jednání a ta tehdy uvedla, že si materiál nakoupí dopředu. Nám se zkrátka nelíbilo, že chtějí narovnat ztráty kvůli nepředpokládanému navýšení cen. A kdyby to bylo naopak, kdyby ceny poklesly, tak by dodavatel chtěl také narovnání?" uvedl místostarosta Poledníček s tím, že cena celého díla vychází z řádně uzavřené smlouvy. Odmítnutí navýšení ceny si rada města nechala potvrdit i od právního oddělení radnice.

Celkové náklady na tuto část rekonstrukce koupaliště jsou necelých 50 milionů korun. Jak ostrovský místostarosta potvrdil, původně dané termíny stále platí, to znamená, že akce by měla být hotová do konce dubna. "Chtěli bychom zrekonstruované koupaliště otevřít na začátku sezóny, tedy na začátku června," upřesnil Poledníček.

Jde už o druhou etapu modernizace koupaliště. Místo padesátimetrového bazénu postaví město multifunkční centrum, které bude rozdělené na několik zón.

V jedné sekci tak budou čtyři dvacetimetrové dráhy pro aktivní plavce. Další zóna má být ryze relaxační. Třetí naopak pro velmi aktivní návštěvníky, pro něž se chystají různé ostrůvky, trysky, válec na vlnobití či doskočiště z nového tobogánu. Všechno má být z nerezu. "U tobogánu došlo k menší změně. Bude mít jiné nástupní místo, to bude hned u bazénu. Kvůli tomu se bude mírně upravovat i tvar tobogánu," vysvětlil místostarosta.

Už nyní se připravuje třetí etapa rekonstrukce koupaliště, která je zaměřená na jeho zázemí. Horní budova je v dezolátním stavu a město ji chce zbourat. Na jejím místě pak chce postavit moderní objekt s novým centrem a wellness zónou. Nové zázemí koupaliště má mít dvě patra. Předpokládané náklady se pohybují kolem 40 milionů korun.