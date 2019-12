Žák sedmé třídy mu dal pěstí a kantor skončil v nemocnici. Zástupkyně školy, kde se incident odehrál, velmi emotivně a důrazně předeslala, že škola nepochybila. Vinu podle ní nesou pracovníci sociálního odboru.

„Žiji ve škole, kde vládne strach. Mám obavy o zdraví a životy kolegů a dětí. My se tam bojíme!“ zdůraznila zastupitelům postoj kantorů Pavlína Poledňáková ze základní školy v Havlíčkově ulici, v níž byl učitel napaden. Zdůraznila, že ve škole nejsou nějaké gangy, jak by si někdo mohl myslet. Problémová jsou v přepočtu necelá dvě procenta žáků.

„Stačí tři děti, které nám činí velké velké výchovné problémy. Jsou sprosté a vulgární na kantory. Jeden žák za tři měsíce dosáhl všech kázeňských postihů, které má škola v pravomoci,“ řekla Poledňáková.

Upozornila, že se podle jejího názoru dá podobným věcem předejít. „Odbor sociálních věcí a zdravotnictví označuji za jeden z faktorů, proč k napadení došlo,“ řekla.

Podle ní škola předala odboru řadu podnětů po tom, co selhala kázeňská opatření školy.

„Nemáme ani zpětnou vazbu. Nevíme, co se děje dál. Téměř nikdy nedochází k nápravě. Jsou žáci, kteří nechodí dva tři roky do školy,“ konstatovala Poledňáková. Zároveň poznamenala, že odboru předala ještě před napadením škola zprávu, ve které se mimo jiné uvádí, že se kantoři bojí.

K incidentu, který se stal při hodině matematiky, dodala, že v současné době škola věc řeší a rodiče žáka velmi spolupracují.

K ní se přidal i kantor a radní v jedné osobě Jan Kuzebauch ze základní školy v Dukelské ulici. „Ze sousední školy přeřadili problémového jedince k nám. Dopadlo to tak, že napadal spolužáky, a jednou musela dokonce přijet záchranná služba. Každý při podobných incidentech poukazuje na práva jedince, který je agresorem. Kde jsou ale naše práva?“ ptá se Kuzebauch.

Podle zastupitele Otakara Miky chtějí někteří učitelé školu opustit. „Léta se na radnici bavíme o školách jako o budovách a ne o lidech uvnitř,“ řekl Mika.

„Jsou to velmi závažná obvinění, sdělení. Zastupitelstvo je orgánem místní samosprávy a odbor sociálních věcí je výkonem státní správy. Nerad bych, abychom se tady pasovali do role soudců nad výkonem státní správy, to nám nepřísluší. Nicméně téma je potřeba otevřít, bavit se o něm a najít nějaká řešení,“ řekl starosta Kraslic Roman Kotilínek.

Doplnil ho tajemník radnice Viktor Semrád, který řekl, že město vyzvalo ředitele k jednání a výstupy z těchto sezení by měly ukázat, kdo postupuje špatně.

Rodiče jsou rozčilení.

„Jak může na základní školu chodit zmetek, který mimo školu páchá trestné činy? Proč ho nezavřou? Zákony jim nahrávají,“ říká matka žáka páté třídy, která nechce být jmenována.