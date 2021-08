Video se točilo v Břevnovském klášteře v Praze, kde už v minulosti vystupovala jako host při koncertu Hradišťanu. „Vybrala jsem píseň Ave Maria, protože tuto skladbu mám ráda a pěkně zapadá do prostředí Břevnovského kláštera, kde jsme videoklip natáčeli,“ říká zpěvačka, která má za sebou už celou řadu pěveckých vystoupení a koncertů. Do jejího repertoáru patří známé skladby jako Voi che sapete, O sole mio, i části Rusalky a zmiňovaná Ave Maria.

Zdroj: Youtube

Na koncerty ráda vzpomíná a divácké publikum si užívá. „Asi nejúspěšnější byl vánoční koncert v roce 2019. Moc ráda vzpomínám na koncerty, kdy jsem nezpívala sama, ale s někým, tedy jako host Hradišťanu v plzeňské synagoze a v Břevnovském klášteře v Praze či jak jsem zpívala pro Václava Neckáře.“ Při natáčení jí nejvíce oslovila klášterní zahrada. „Je nádherná a tichá,“ dodává.

Anna Gálisová zpívala také před publikem ve Svatovítské katedrále, vystoupila v přímém přenosu internetového vysílání Deníku na svém koncertu Touha po jaru v komorním sále Lesního mlýna v Mariánských Lázních. Pravidelně vystupuje v jízdárně ve Světcích i v zámku v Tachově. Letos v lednu v době chumelenic a mrazů natočila videoklip Ledová, kde zpívá píseň Walking In The Air. „Jestli to situace dovolí, ráda bych ještě letos natočila videoklip s podzimní tematikou a vystoupila na vánočním koncertu.“

Zatím poslední pěvecké představení mladé sopranistky se konalo v lázeňském městě v prostředí kolonády Lesního mlýna. Koncert se odehrál v pátek večer před zaplněným komorním sálem, za klavírního doprovodu šéfdirigenta Západočeského symfonického orchestru Mariánské Lázně Martina Peschíka.