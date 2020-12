Farář Rob nabídl svou pomoc už v říjnu a karlovarská nemocnice ho přijala jako sanitáře. Zároveň využila i jeho skutečnou profesi, a tak farář, který byl i duchovním průvodcem prezidentského páru Václava a Dagmar Havlových, dodával nejen nemocným slova útěchy, ale byl i velkou duchovní podporou celého kolektivu.

„Do nemocnice jsem nastoupil 26. října, tedy před vyvrcholením druhé vlny, v rámci dovolené, a nakonec jsem zůstal měsíc. Sloužil jsem na oddělení covid-II, které vzniklo z kožního a rehabilitačního oddělení. Byl jsem k ruce zdravotníkům, pečoval jsem o lůžko pacienta – staral jsem se o jeho hygienu i jeho veškerý biologický materiál,“ vypráví farář, který má rybářskou farnost na starosti od roku 2015.

V nemocnici sloužil klasické směny, ať už v délce 8,5 hodiny či 12 hodin. „V kuse se to dát nedá, musel jsem mezi směnami odpočívat. Na zdravotnících už je také únava a stres znát. Nebyl jsem sem přijat kvůli duchovnu, ale to, že jsem sloužil i jako zpovědník, vzniklo spontánně. Primář kvitoval, že má přítomnost zlepšuje atmosféru na oddělení a dodávám kolektivu sílu,“ pokračuje Rob.

Covidové pacienty zajímalo, jaká je jeho původní profese. „Když jsem se zmínil, že jsem farář, tak řada z nich si chtěla se mnou popovídat. I v těchto chvílích jsem měl ale stále na sobě ochranný oblek. Přiznávám, že takovou zpověď jsem ještě nevedl, i když v kostele také nejsem s člověkem při zpovědi přímo v kontaktu,“ poznamenává duchovní. „Ochranný oblek sice chrání před nákazou, ale vzniká kvůli němu obrovská sociální bariéra. Člověk v tom vypadá strašidelně, pacient z něho rozhodně nemá dobrý pocit. Znevažuje to lidskost lékařské péče,“ tvrdí farář.

I když nebyl na oddělení s nejhoršími případy, stejně do kontaktu s umírajícími přišel. Poslední slova útěchy tak poskytl i devadesátileté stařence a následně i její rodině. „Ta se mohla s paní rozloučit. Klobouk dolů, že nemocnice umožňuje rodinám umírající navštívit. Ale těch, co se uzdravovali a odcházeli domů, bylo mnohem více. O to šlo, primář to zmiňoval i na vizitách, že se lidé uzdravují, snažil se být optimistický, což je velmi potřeba. Strach a stres z nemoci je v nemocnici hodně vidět, nemoc na vyhrazených odděleních číhá za každými dveřmi, kde jsou nakažení pacienti. Byl jsem svědkem toho, když se rozplakala uklízečka, že už se sem nechce vrátit. I ona je vystavená velkému riziku,“ vysvětluje Romuald Rob.

Farář je rozhodnutý nemocnici pomoci také v budoucnu, pokud by to bylo potřeba. Počítá s tím, že třetí vlna přijde a nemocnice opět budou potřebovat dobrovolníky.

„Jsem už zaučený. Navíc jsem díky této zkušenosti pochopil, že i já mám blízko k medicíně, můj dědeček byl lékař. Přiznávám, že mě toto prostředí nějak elektrizovalo. Co jsem si během své stáže také uvědomil, že jsem naštvaný na Wu-chan a čínské soudruhy, že jsme si tento problém sami nadrobili, a to zcela zbytečně,“ dodává Romuald Rob.