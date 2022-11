"Vlkům a jejich žití v České republice rozumí málokdo. Snažíme se čerpat informace od opravdových odborníků. Obrátili jsme se proto na Tanju Askani. Ta se věnuje v největším severoněmeckém Wildparku práci s vlky, kteří ji fascinovali od dětství a opravdu jim rozumí. S ní také budeme konzultovat i další postup s Bublou. Co mě zaráží, a už to radši ani nečtu, jsou rádoby odborné poznámky lidí na sociálních sítích či rozhovory s lidmi v novinách, kteří s vlky nemají zkušenost, ale rádi se k nim vyjadřují," říká Tomáš Vladimír Smolík z bublavské Drosery.

"Zpočátku jsme si mysleli, že do volné přírody už vlček nepůjde. Nyní počkáme na konečný verdikt lékaře, který ho operoval a odborníků, kteří vlkům rozumí. Udělá se mu test DNA a zkusí se zjistit smečka, do které patřil. Pokud vše dopadne jak má, a šlo by to, můžeme se pokusit vrátit vlka do přírody. Pokud ne, jsme připraveni se o něj postarat," dodal Smolík.