Na pohotovost vyrazil 30. prosince s oteklou pusou, v době, kdy měla jeho zubařka dovolenou. „Bolest už se nedala vydržet, tak jsem se odhodlal tam jít. Věděl jsem, že tam bývá plno, ale tohle jsem nečekal. Čekárna byla přímo zahlcená. Lidé stáli i venku. Byl jsem přesvědčený o tom, že by na mě ani nevyšla řada a tak jsem šel domů,“ popsal Plzeňan s tím, že si na bolavý zub vzal léky a k lékaři si došel po Novém roce.

Že je toto zdravotnické zařízení přetížené potvrdil Deníku ředitel plzeňské EUC kliniky Jan Šlajs, která pohotovost provozuje. „Nejhorší je období svátků a prázdnin, kdy mají zubaři dovolené a pacienti k nim tak nemohou jít,“ okomentoval ředitel s tím, že od 24. do 26. prosince loňského roku lékaři na zubní pohotovosti ošetřili 117 osob.

Šlajs rovněž přiznal, že pacienti, které nestihnou lékaři ošetřit, jsou často na personál vulgární a agresivní.

„Takové chování ale ničemu nepomůže. Naopak agresivita vyvolává u našich zdravotníků velkou nechuť v této činnosti dál pokračovat,“ upozornil Šlajs.

Zřizovatelem pohotovosti je Plzeňský kraj. Také hejtmanka Ilona Mauritzová potvrdila, že o svátcích a dovolených je pohotovost více využívaná. "Musím říci, že jsme rádi, že její dostupnost byla na EUC klinice zajištěna. Obecně totiž není ze strany zubních lékařů o poskytování této pohotovostní služby zájem a EUC klinika byla jediným poskytovatelem, který o ni projevil zájem v našem kraji v loňském roce v rámci výběrového řízení. Více zájemců se do výběrového řízení nepřihlásilo,“ řekla hejtmanka.

Kromě EUC kliniky je lékařská pohotovostní služba (LPS) zajištěna v okresech Klatovy a Domažlice v soukromých ordinacích zubních lékařů. Řídí se podle rozpisu služeb, který stanoví Oblastní stomatologická komora Klatovy. "I s těmito soukromými poskytovateli je uzavřena smlouva o zajištění poskytování pohotovostní služby v oboru zubní lékařství. Vzhledem k nízkým hodnotám plnění jednotlivým poskytovatelům nebyli tito vybíráni v rámci zadávacího řízení," doplnila Mauritzová.

LPS je v těchto dvou okresech poskytována v sobotu, neděli a svátek od 8:00 do 12:00 hodin. "Zajištěna je nepřetržitá přítomnost 1 lékaře a 1 zdravotnického pracovníka. Plzeňský kraj hradí poskytovateli paušální odměnu ve výši 500 Kč za hodinu," informovala mluvčí kraje Helena Frintová.

Zubní pohotovost je v Plzeňském kraji poskytována na základě smlouvy o zajištění poskytování pohotovostní služby v oboru zubní lékařství, uzavřené mezi Plzeňským krajem a EUC Klinikou Plzeň. "Poskytovatel byl vybrán na základě zadávacího řízení „Zajištění lékařské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství na území Plzeňského kraje v roce 2021 až 2023“. EUC klinika bude zubní pohotovost zajišťovat do roku 2023," popsala Frintová.

LPS je na EUC klinice na Denisově nábřeží poskytována v pracovní dny od 18:00 do 24:00, v sobotu, neděli a svátek od 6:00 do 18:00. "V pracovní dny je zajištěna nepřetržitá přítomnost 1 lékaře a 1 zdravotnického pracovníka. V sobotu, neděli a ve svátek musí být v daném časovém rozmezí 6:00 - 18:00 zajištěna po dobu 6 hodin přítomnost 2 lékařů a 2 zdravotnických pracovníků," dodala mluvčí s tím, že Plzeňský kraj hradí EUC klinice za pohotovostní stomatologickou službu a za její zajištění prokazatelnou ztrátu, která činí rozdíl mezi náklady a výnosy souvisejícími s poskytováním LPS. Maximálně však do celkové výše 10,9 milionu korun za období 3 let. Úhrada prokazatelné ztráty podléhá ročnímu vyúčtování.