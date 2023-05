Policisté z Karlovarského kraje pátrají po pohřešované sedmnáctileté dívce z Dětského domova v Aši, kam se v úterý nevrátila. Prosí veřejnost, aby, pokud ji uvidí, volala linku 158.

Policie pátrá po pohřešované dívkce. Ilustrační foto | Foto: Foto: Jan Šimeček

Natálie W. pocházející z okresu Cheb je vysoká 165 až 170 centimetrů, její věk lze zdánlivě podle policistů odhadovat v rozmezí mezi čtrnácti až osmnácti lety. Má hnědé oči a hnědé vlasy po ramena. „Pohřešovaná dívka dnes nedorazila do školy a ani se do současné doby nevrátila zpět do svého bydliště,“ uvedli policisté.

Na sobě by měla mít sportovní boty bílé barvy, modré rifle, černou mikinu, černou bundu s nápisy Adidas a kabelku stejné značky. „Mobilní telefon má u sebe, ale momentálně je její číslo neznámé. Léky žádné neužívá a netrpí žádnou nemocí. Není bezprostředně ohrožena na životě,“ dodali policisté.