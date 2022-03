Lidem nad padesát začal stát platit očkování proti klíšťové encefalitidě

Klíště dokáže být zákeřné. Člověk totiž nikdy neví, zda je infikované. Před pěti lety se o tom přesvědčil tehdy dvaapadesátiletý Emil z Brna, kterému se zakouslo do zad. Po pár dnech ho začala bolet hlava, což přešlo v horečky a bolesti celého těla. Léčil se tři měsíce, které prospal či prokoukal do stropu. Trvalé následky po klíšťové encefalitidě naštěstí nemá. „Nikomu bych to ale nepřál zažít,“ řekl Deníku.

Nejlepší je očkovat se proti klíšťové encefalitidě v zimě, pozdě ale není ani v předjaří. | Foto: Shutterstock