Jedním z mediků, kteří v rámci pracovní povinnosti nastoupili do nemocnice je Pavel Říha. Student 5. ročníku Všeobecného lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové vypomáhá aktuálně v hradecké fakultní nemocnici na JIP 1 společně s dvěma dalšími mediky.

Za normálních okolností jde o chirurgické oddělení, teď se z něj ale podle jeho slov pomalu, ale jistě stává JIP covidová. O tom, jak náročná je pro studenty medicíny výpomoc v nemocnici, by Pavel Říha mohl dlouze vyprávět. Sám tráví v nemocnici každý týden čtyři dny. Střídají se mu dvanáctihodinové a osmihodinové směny, denní i noční. A nejde jen o časové vytížení.

Náročná práce

Práce je pro mnohé studenty náročná i psychicky. Sám Pavel je podle svých slov v dobré psychické pohodě. „Pro některé mediky je ale tahle situace kritická, protože pracují s lidmi, kteří možná umřou. Zažíváme opravdové dění v nemocnici, mně to problém nedělá,“ zmiňuje se. Sám už ve své dočasné práci zažil péči o člověka, který covidu následně podlehl. „Člověk to musí brát jako součást práce a nepřipouštět si to,“ vysvětluje Pavel Říha.

K odbornější činnosti se Pavel jako student nedostane, na oddělení zastává víceméně sanitářskou práci. Profesně mu jako nastávajícímu lékaři sice do budoucna příliš nedá, i tak si ale myslí, že je to dobrá zkušenost. Pokud má ranní směnu, přichází Pavel do nemocnice už v šest hodin ráno, je přidělen k určitému boxu, o který se zbytek dne stará a pomáhá v něm. Často polohuje pacienty s nadváhou, se kterými nejsou schopné manipulovat samy sestřičky. Podstatnou součástí jeho práce je i zajištění pacientovy hygieny, která zabere průměrně dvě hodiny. „Jen po této práci vylézáme tak splavení, že se musíme hned umýt a celí převlíknout,“ přibližuje náročnost takové práce.

Školu dohání Pavel o pauzách přímo na oddělení nebo doma po příchodu z nemocnice. Jednotlivé katedry podle něj vycházejí studentům vstříc a přednášky jim nahrávají. Ačkoliv si sám uvědomuje, že jeho absence na určitých předmětech se musí někde projevit, snaží se vše skloubit a stíhat jednotlivá zadání. Jenže pro mnohé studenty je taková situace extrémně náročná. A hrozí jim, že kvůli koronakrizi se jim jejich studium protáhne.

Neslučitelné se studiem

Podle mluvčí hradecké lékařské fakulty Pavly Sedlářové je několikaměsíční pracovní povinnost studentů neslučitelná se studiem. V takovémto rozsahu bude podle ní univerzita zvažovat prodloužení akademického roku či studia obecně. Nastavení akademického roku o dva měsíce by Pavlovi nevadilo. Opakovat ročník však striktně odmítá: „My nemůžeme za to, jaká je situace. Snažíme se ze všech sil. Stíháme pomáhat i studovat.“

Pavel stejně jako další studenti doufá, že současná krize brzy pomine a on se bude moct opět naplno věnovat studiu. Lidem, kteří bojkotují pravidla, by mladý medik vyřídil jediné. „Kdyby viděli, co vidíme každý den my, tak by opatření dodržovali. Ne kvůli nám, lidem v první linii, ale především kvůli starším spoluobčanům, kterým mohou svým přístupem nesmírně ublížit," říká Pavel Říha.

Autor: Tomáš Kulhánek, Christine Havranová.