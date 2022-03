I když se zdálo, že je zaléčený a vše bude v pořádku, nemoc se známému lékaři vrátila. Na letošním předávání státních vyznamenání ho měli lidé problém poznat. Přiznal, že se zákeřnou nemocí bojuje už několik měsíců a že situace je hodně zlá. „Je to vážné, těžko se o tom mluví. Zhubl jsem dvacet kilogramů, jsem vážně nemocný a skoro mrtvý. Nemluvil bych o tom, že se mi rakovina vrátila. Nedá se to vyléčit. Může se to zlepšit, zhoršit, ale nakonec je to absolutně smrtelná choroba. Doktoři mohou říkat, co chtějí, ale já vím, že ve finále se na to umře,“ prohlásil na předávání státních vyznamenání Uzel a přiznal, že se mu objevily další nádory.

Mrtvice hrozí i mladším lidem, o mozek je potřeba pečovat, říká odbornice

Podle odborníků patří rakovina žaludku mezi nejhorší typy nádorů. Na druhou stranu se ale podle nich situace hodně zlepšuje. "Ještě před třiceti lety byla rakovina žaludku mnohem častější. Stále však jde o šestou nejčastější příčinu úmrtí na rakovinu," řekl doktor Prakash Gatta ze společnosti MultiCare, jeden z předních gastrointestinálních chirurgů působících v tuzemsku.

Jak informuje Masarykův onkologický ústav, zhoubné nádory žaludku se vyskytují častěji u mužů, obvykle mezi 70. až 80. rokem. Ročně je v České republice diagnostikováno asi 1400 nových onemocnění. Dobrou zprávou je, že výskyt nádorů žaludku setrvale klesá. Podobně jako u jiných typů rakoviny i zde platí, že zásadním předpokladem úspěšné léčby je včasná diagnostika. To je ale zároveň největší problém, protože zpočátku bývají příznaky poměrně neurčité. Lidé projevy často zaměňují například za žaludeční vředy.

Tisíce Čechů mají nemocné ledviny. Potíže odhalí test u praktika

To se stalo i oblíbenému českému herci Vladimíru Dlouhému. Myslel si, že se mu vrátily žaludeční vředy, ale na sklonku roku 2009 mu lékaři diagnostikovali rakovinu žaludku. Dne 20. června 2010 nemoci podlehl. Bylo mu 52 let.

Odborníci z Masarykova onkologického ústavu nabádají všímat si i zdánlivých maličkostí.

Pokud se u vás objeví některá z následujících potíží, je dobré být ve střehu. Nemusí se sice hned jednat o zhoubný nádor žaludku, ale raději je dobré navštívit praktického lékaře nebo gastroenterologickou ambulanci:

pocit tlaku v nadbřišku

pocit plnosti i po malé porci jídla

nechuť k jídlu

občasná nevolnost

zvracení

pálení žáhy

úbytek hmotnosti

celková únava

zvracení krve nebo černé zbarvení stolice spojené s celkovou anémií (to jsou již příznaky pozdějšího stadia nemoci)

Přesná příčina vzniku karcinomu žaludku není jasná. Podle lékařů existují ale genetické a rizikové faktory, které pravděpodobnost onemocnění zvyšují. Zhoubný nádor žaludku častěji postihuje muže a ženy, kteří:

mají v rodině opakovaný výskyt nádoru žaludku

mají vysoký příjmem soli, uzených potravin a nízký příjem ovoce

kouří tabák

trpí žaludečními vředy způsobenými bakterií Helicobacter pylori

mají chronické záněty žaludku, například trpí dlouhodobým gastroesofageálním refluxem

Autor: Irena Frolová