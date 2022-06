Model buňky je nyní instalován v přízemí centra Nový Smíchov v Praze. Později se přesune do center v Plzni, Ostravě a Brně.

Instalace znázorňující rakovinnou buňku byla v rámci kampaně vystavena i v jiných evropských městech. Do České republiky ji zapůjčila společnost Bristol Myers Squibb. Zdroj: Deník/Andrea Cerqueirová

Zázračné nové metody

Inovativními metodami v léčbě rakoviny jsou biologická léčba a imunoterapie. Zatímco biologická léčba míří cíleně na nádorovou buňku, imunoterapie pomáhá tělu nastartovat imunitní systém, aby samo dokázalo omezit nebo zastavit růst nádoru. „Umíme pomoci i lidem, jejichž onemocnění je v pokročilejším stádiu,“ řekla předsedkyně České onkologické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně Jana Prausová.

Pacienti léčení novými metodami mají navíc výrazně vyšší šanci, že se jim onemocnění nevrátí. Lékaři tyto metody používají například při léčbě nádorů ledvin, plic, hlavy a krku, žaludku a jícnu či kožních nádorů. Úspěchy slaví i u některých nádorů prsu a tlustého střeva. U někoho lékaři nový typ léčby kombinují se staršími, kupříkladu radioterapií nebo operacemi.

PŘEHLEDNĚ: Jak se projevují, přenášejí a léčí neštovice. Plané i opičí

Imunoterapií prochází přibližně tisíc pacientů s metastázami nádorů střeva, kterým jiná léčba nezabrala nebo ji nesnesli. Díky klinické studii lékaři vědí, že šedesát procent z nich je během tří let buď vyléčeno nebo stabilizováno. Další vývoj sledují. „Neznám nikoho, kdo by tuto léčbu odmítl,“ řekl Deníku přednosta Onkologické a radioterapeutické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň Jindřich Fínek. Výsledky označil za zázrak. Při běžné léčbě totiž do tří let polovina takových pacientů zemřela.

Dostupnost a komunikace

V horizontu tří až pěti let nebude podle Fínka už nosnou onkologickou léčbou chemoterapie, ale tyto nové metody. Prausová dodala, že je důležité, aby se k nim dostal každý, kdo je potřebuje. „Péči poskytují v komplexních onkologických centrech," řekla. Ta jsou ve větších městech po celé České republice a působí v nich specializované týmy odborníků z různých oborů, kteří pomáhají při stanovení diagnózy i léčby.

Během pár let centrum vznikne i v Karlovarském kraji, kde doposud chybí, přičemž tamní pacienti dojíždějí především do Plzně. Důležité je, aby nemocné do center zasílali jejich praktičtí lékaři. „Máme výborné praktiky, s kterými úzce spolupracujeme. Chceme jim ještě více zjednodušit práci tím, že jim nabídneme možnost on-line komunikace s multidisciplinárními supertýmy,“ řekla Prausová.

Zrádná rakovina prostaty. I když muže zatím jen bolí záda, bývá už pozdě

Lidem s rakovinou pomáhá i komunikace a podpora okolí. „Nemocný mívá pocit, že přidělává starosti. Pečující zase, že musí být silný, aby uměl pomoci. Podporu potřebují oba,“ řekla Deníku předsedkyně organizace Hlas onkologických pacientů Petra Adámková. Onkologové i zástupci pacientských organizací zároveň zdůrazňují, ať i přes pokroky vědy a medicíny lidé nezapomínají na prevenci v podobě zdravého životního stylu a screeningových vyšetření.

Instalace modelu rakovinné buňky



Praha – od 1. června v Obchodním centru Nový Smíchov

Plzeň – od 8. června v Obchodním centru Olympia

Ostrava – od 15. června v Nákupním centru Forum Nová Karolina

Brno – od 22. června v Obchodním centru Olympia