V období vánočních svátků a Silvestra, kdy si dopřáváme nadměrné množství jídla, navíc často splácáme všechno možné, sladké, tučné, slané, a vše zapíjíme alkoholem, je pálení žáhy častým jevem. Navíc i u lidí, kteří jím běžně netrpí. Přeplněný žaludek tak může celé svátky jen pokazit.

„Tím, že do žaludku dodáme větší kombinaci nejrůznějších druhů jídel, nestačí náš gastrointestinální trakt, tedy všechny orgány, které se trávení zúčastňují, zareagovat. Je toho na něj moc a on si tak některé věci prostě schová na později. Ale pak čas mít nebude, protože si zase něco dáme a tak pořád dokola. To je důvod, proč se cítíme plní, máme pálení žáhy a spoustu dalších potíží,“ vysvětluje výživová poradkyně Magdalena Mikulandová z ABClinic v Praze.

Když vzplane

Pálení žáhy se projevuje palčivým pocitem za hrudní kostí a je spojený se stoupáním žaludečních kyselin z žaludku do jícnu a až do dutiny ústní, tzv. refluxem. Vzniká přebytkem šťáv v žaludku, které, pokud jich je normální množství, mají za úkol stravu správně rozrušit a připravit ji na další cestu do jiných orgánů. Tím, že to přeženeme s množstvím jídla nebo nadměrně kořeníme a dopřáváme si přemíru sladkého, žaludeční šťávy se pomnoží a pak vzlínají směrem nahoru. Mohou dokonce poleptat sliznice až do krku.

Co (ne)jíst? Výživová poradkyně radí udělat si pauzu mezi jídly. Ve dnech nadměrného hodování pak doporučuje pít větší množství čisté vody: „Sladké si nezakazujte, zvláště pokud ho milujete, chuť by vás stejně dohonila. Zkuste fintu, se kterou mlsání přemůžete. Napijte se vody, než si dáte něco sladkého, trochu se vyplní žaludek a více se do něj nevejde.“ Trávení dopřejte čas, zkuste aspoň dvě hodiny nic nekonzumovat. Za nejhorší kombinaci Magdalena Mikulandová považuje splácat sladké a tučné dohromady, což se nelíbí žlučníku.

Také pití některých nápojů, například s cukrem a oxidem uhličitým, podporuje nadýmání, nápoje s obsahem kofeinu zase zvyšují množství žaludeční kyseliny, dráždí sliznici a zvedají hladinu stresových hormonů. Také alkohol může mít vliv na tvorbu kyseliny a podráždit již zanícené části sliznice zažívacích cest.

Mátový čaj ne

Mátový čaj, který si ze zvyku dáváme pro lepší trávení, v případě pálení žáhy spíš škodí. To už si raději dopřejte stopičku likéru, jak to dělaly naše prababičky. „Když už cítíte pálení, cucejte lžíci medu, pijte vodu s citronovou šťávou nebo s jablečným octem, zahřejte se zázvorovým čajem. Nebo smíchejte kurkumu s medem a k tomu si dopřejte nesolené loupané mandle,“ doporučuje výživová poradkyně.

Před jídlem povzbuďte tvorbu žaludečních šťáv tím, že sníte hořké potraviny, například olivy, případně se napijte toniku nebo čaje z hořkých bylin. Po jídle žvýkejte kardamom, fenykl nebo kmín. Pokud vám běžné léky proti pálení žáhy nepřinášejí úlevu, je možné, že máte spíše nedostatek než nadbytek žaludeční kyseliny. Zkuste proto před jídlem a po jídle vypít pomalu trochu vody se lžičkou jablečného octa nebo si přidejte ocet k masu, rybě, vejcím a sýrovým pokrmům.

Buďte v klidu

Asi jste se již setkali s tím, že si někdo na někom zchladil žáhu. Může to souviset se stresem, kterého například před svátky i během nich může být až moc. Snažíme se, aby vše „klaplo“, mnohdy nás čekají nepříliš milá setkání, třeba jen z povinnosti, chybí dostatek spánku a pohody, přitom se o svátcích mluví jako o těch, které přinášejí klid a mír. Stres také narušuje trávení, protože stresové hormony, jako jsou adrenalin a kortizon, snižují přítok krve do trávicího ústrojí a odvádějí ji do svalů. Způsobují rovněž stahy žaludečních stěn, tím se zmenšuje objem žaludku a může se zvyšovat tvorba žaludeční kyseliny.

Při stresu také polkneme s jídlem větší množství vzduchu než obvykle. Pozor na to, snažte se o zklidnění. Dopřejte si pár hodin pro sebe a ponořte se třeba do vany s vonnou esencí, nesnažte se o dokonalost a prožívejte čas svátečního rozjímání. Běžte třeba na procházku a dýchejte zhluboka nosem jiskřivý zimní vzduch.

Jilm plavý proti pálení žáhy



Před jídlem „užívejte“ čaj z jilmu plavého. Tento tzv. kluzký jilm, Ulmus rubra, pochází ze Severní Ameriky a daří se mu ve vlhkých horských oblastech. Čaj, který se připravuje z jeho kůry rozdrcené na prášek, uleví od pálení žáhy a nedovolí kyselinám, aby dráždily jícen. Nemusíte se navíc obávat ho užívat dlouhodobě. Rozmíchejte 1 čajovou lžičku prášku ve 100 ml teplé vody (nikoliv horké), nechte odstát a pak pijte, jak často potřebujete. Při refluxu, hlavně po jídle, vytvoří čaj z jilmu plavého v žaludku virtuální pokličku a nedovolí kyselinám stoupat. Dopřejte si ho, kdykoliv ucítíte pálení. Můžete ho užívat i před spaním, čaj sliznice nejenom pokryje, ale také přispívá k jejich hojení.