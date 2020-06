Během posledních dvou desetiletí došlo k výraznému poklesu frekvence pohlavního styku, uvedli ve své nejnovější studii vědci ze San Diego State University. „Mladí lidé mají ve věku Tinderu v USA méně sexu, nikoli víc,“ uvedl k vědeckého výzkumu psycholog Jean Twenge.

Mezi roky 2000 a 2018 došlo ke zvýšení počtu sexuálně neaktivních mužů ve věku 18 až 24 let z 19 procent na 31 procent. U mužů ve věku 25 až 34 let se sexuální neaktivita (definovaná jako nejméně roční sexuální abstinence) zvýšila ze 7 na 14 procent.

Velmi podobné výsledky byly u stejně starých žen: tam došlo ke zvýšení počtu sexuálně neaktivních ze 7 na 13 procent, uvádí se ve studii zveřejněné v odborném časopise JAMA Network Open.

Podle studie, z níž citoval server ČT24, také ti, kteří se sexu věnují, ho provozují méně často než lidé před dvaceti lety. Méně lidí než v minulosti má pohlavní styk alespoň jednou týdně – týká se to hlavně těch, co žijí s partnerem.

Tato nová studie potvrzuje trend, který je patrný už několik let. „V současnosti se toho dá v deset hodin večer dělat daleko více než před dvaceti lety,“ uvedla už loni psycholožka Jean Twengeová z univerzity v San Diegu.

Silná konkurence

„Streamování videí, sociální média, herní konzole, spousta dalšího,“ ilustrovala pro deník Washington Post, co je dnes pro Američany hlavní konkurencí sexu.

Podobně to vidí i americký sexuolog Leonard Sax: „Mladí muži mi říkají, že videohry a pornografie jsou dnes mnohem lepší, než bývaly před dvaceti roky.“ Tyto tendence lze ale najít téměř v celém vyspělém světě. O nízké sexuální aktivitě obyvatelstva informují v posledních letech průzkumy ve Velké Británii, Jižní Koreji nebo Japonsku.

V Japonsku dostal tento civilizační trend název – Shinai shokogun – čili syndrom celibátu. Třetina Japonců do třiceti let nikdy s nikým nechodila, 45 procent japonských žen ve věku 16–24 let nestojí o žádnou formu sexuálního kontaktu, což se týká i čtvrtiny stejně starých mužů.

Konkrétně v Japonsku má asexuální chování velké části mladé generace už silné demografické důsledky. Do čtyřiceti let by se Japonsko s nynějšími 126 miliony tak mohlo změnit v pouze asi osmdesátimilionový stát.