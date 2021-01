Tento rok přinesl málokomu tolik radosti jako před pandemií. Problémy, které vznikají ve společnosti i v rodinách, jsou zdrojem špatné nálady, úzkostí a stresů. Někdo se s tímto stavem umí vyrovnat lépe, jiný hůře. Záleží na nastavení mysli, na zkušenostech, ale třeba i na velikosti zátěže.

Co s námi dělá stres?

Stres může být pozitivní, může ve vás probudit skryté rezervy, to je jeho lepší stránka. Pokud však prožíváte napětí příliš dlouho, ztrácíte postupně schopnost vypořádat se s problémy a můžete i onemocnět. Dlouhodobý stres vyvolává fyzické i psychické problémy.

Náhle se objeví nepříjemné projevy se zažíváním, bolesti hlavy a kloubů. Můžete přibývat na váze, být plačtiví, podráždění, hůře spíte. Se stresem souvisí až 75 procent nemocí. Zkuste proto snížit na minimum nejrůznější tlaky, které přináší každodenní život, a naučte se zvládat jen ty, které jsou nevyhnutelné.

Provětrejte hlavu

Nemůžete zabránit všem událostem, které přivolávají strach a černé myšlenky. Můžete se naučit, jak s nimi zacházet. Účinné je tělesné cvičení. Dopřejte si aspoň půlhodinku denně, pětkrát týdně. Stačit bude průměrně intenzivní pohyb, třeba ranní rozcvička.

Naučte se pět Tibeťanů a časem si na sestavu zvyknete tak, že se bez ní neobejdete. Budete se cítit šťastnější, duševně i tělesně silnější. Zlepší se váš zdravotní stav, výkon srdce, funkce plic, kůže, očí i ostatních orgánů. Kdykoliv je to možné, jděte na procházku do přírody a provětrejte si hlavu. Zkuste rychlou chůzi, ta z ní spolehlivě vyžene všechny nepříjemné myšlenky.

Soustřeďte se na dech

Každý den uděláte tisíce nádechů, aniž byste o nich přemýšleli. Dech lze využít i řízeně k zvládnutí složité situace. Dechová cvičení vás mohou uvést do uvolněného stavu. Vědomě se nadechujete a aktivně se na své dýchání soustřeďte. Vědci spojují vdechování nosem se zvýšenou kontrolou emocí a už jen každodenní několikaminutové cvičení s hlubokým a důkladným dýcháním může pomoci snížit stres a zlepšit celkovou pohodu. Na dechových cvičeních je založená jóga, poohlédněte se po některé technice.

Změňte svoje myšlení

Myšlení bolí, říkávaly naše babičky. Je to pravda, ale změnit myšlení je docela dobrá metoda, jak zahnat chmury. Například špatný spánek si přivodíte neustálým rozebíráním nejrůznějších situací v myšlenkách. Vtírají se neodbytně a v nočních hodinách dokážou pěkně potrápit mozek. Ráno jste jako zbití. Zkuste změnit pohled na svět i na lidi, kteří jsou kolem vás a kvůli kterým možná nedokážete v klidu odpočívat. Nebude to jednoduché, ale dokážete to.

Důležité je, uvědomit si, že je zbytečné hledat chyby u druhých. Lepší bude přijmout fakt, že můžete změnit jenom své chování, ne ostatních. Odpouštějte. Sobě i druhým. Pohlížejte na stresové situace podle zásady „všechno zlé je pro něco dobré“. Uvidíte, jak se váš spánek prohloubí a ráno bude hned veselejší.

Držte se rituálů

Pro zvládnutí dlouhodobě nepříznivé situace jsou dobré rituály. Známe je celý život a občas je rádi porušujeme. V období, jaké prožíváte nyní, kdy často nevyjdete z bytu, jsou obzvlášť důležité, disciplína vás může zachránit od úzkostí a pocitů zbytečnosti. Psycholožka Ivana Hořicová doporučuje: „Ráno vstaňte, běžte se umýt a oblékněte se stejně jako dříve, když jste šli do práce.“

Víte, že…



… některé příčiny stresu (stresory) zvyšují produkci adrenalinu a kortizolu, hormonů, které připravují cévy, srdce a svaly k akci? Tato reakce, zvaná útok, nebo útěk, chrání člověka před možným nebezpečím. Buď se postavíte k překážce čelem, nebo se dáte na útěk.

Celý den v pyžamu zní skvěle, ale dopřejte si ho jen jednou za čas. Pokud v něm setrváte celé týdny, rozloží vaší psychiku na drobné. Bez rituálů (disciplíny) se z černých myšlenek nevymotáte. Udělejte si vždy dopředu program na druhý den. Důležité je udržovat kontakty s příbuznými a kamarády. Volejte si s nimi a povídejte si. Pokud máte v mobilu aplikaci WhatsApp, utvořte si společnou skupinu a pište si, volejte nebo se pochlubte fotkami. Když jsou kina a divadla zavřená, uspořádejte si společenskou akci s rodinou doma.

Každá aktivita se počítá a přitom nemusíte porušit žádná nařízení vlády. V současné době nabízejí umělci různé programy, které si můžete pustit v počítači. Vybírejte si lehčí žánr a komedie, raději než dramata. Naučte se poslouchat zase rádio nebo podcasty v mobilu. Zlepšíte si vzdělání a budete se dobře bavit. Oblékněte se do společenských šatů a pusťte si v televizi divadelní představení. Nalaďte si hudbu, kterou máte rádi, a zatancujte si sami nebo s partnerem. Možností je hodně, důležité je bavit se.

Hledejte pomoc v sobě

Někdy jsou příčinou pochybností a černých scénářů nezvládnuté mezilidské vztahy. Někteří lidé vás ze všech stresů dokážou vytáhnout svojí veselou povahou, třeba kamarádka z mládí, ale jsou i takoví, kteří vás mohou do stresu dostat. Těm se vyhýbejte, co to jde. Pěstujte intimitu, pohlazení a polibek dokážou hodně. Pracujte také na svých komunikačních schopnostech, zamyslete se nad tím, jestli správně dokážete rozpoznat pocity druhých lidí a oddělovat je od svých vlastních. Také pomoc ostatním je dost často tím nejlepším lékem na osamělost a chmurné myšlenky. Nabídněte proto podporu někomu ve svém okolí.

Poskytněte ji dobrovolně, bez nároku na to, že se vám vrátí, radost a dobrý pocit ze sebe sama také pomáhá. Lékaře vyhledejte tehdy, pokud cítíte fyzické příznaky stresu, jako jsou bušení srdce, dýchavičnost nebo bolesti hlavy. Odborný poradce nebo psychoterapeut pomůže a popíše důvod, proč se s úzkostí nebo stresem nedokážete vypořádat.

Radost z jídla

Při stresu tělo spotřebovává živiny mnohem rychleji. Proto může docházet ke snížení imunity. Sledujte pečlivěji jídelníček, jezte čerstvé potraviny příslušné probíhajícímu ročnímu období, bohaté na vitaminy A, B, C a E, flavonoidy, vápník, hořčík, selen a esenciální mastné kyseliny. Jídlu věnujte plnou pozornost, ne jako vedlejší činnosti při sledování televize. Klid a vyrovnanost mají kladný vliv na střeva, přílišný spěch může vést k jejich onemocnění. Trávení trpí újmu také tím, že jste při jídle unavení. Krevní oběh je zaměstnán prokrvováním svalů, srdce a jiných orgánů.

Nejprve je dobré si aspoň 5 minut odpočinout a teprve potom jít ke stolu. Důležité je ubrat z množství kofeinu a alkoholu. Sklenička frťana vás v první fázi může postavit na nohy, ale větší množství se později vymstí zhrošením stavu. Dopřejte si méně rafinovaných potravin obsahujících bílou mouku a cukr, které snižují imunitu.

Uvolňující aromaterapie

Proti stresu vyzkoušejte všechno, koupele v příjemně teplé vodě, světlo ze svíček, vůně i uklidňující éterické oleje k masáži nebo k inhalaci z rozprašovače či z kapesníku. Ženám velmi svědčí aroma z růží a mužům z levandule. Můžete si masírovat tělo nebo poprosit někoho blízkého. Připravte si vlastní masážní olej z osmi kapek levandulového, z oleje ylang-ylang a jedné lžíce mandlového oleje. Směs využijte při masáži bolestivé šíje a ramen. Pro lepší prokrvení, hladkou pokožku a veselejší náladu můžete také tělo nasucho masírovat kartáčem nebo lufou či peelingovou rukavicí.

Bachovy esence proti stresu

Výjimečné vlastnosti k zahánění chmur mají Bachovy květové esence. Vybrat si lze takové, jejichž účinky se nejvíce blíží stavu vaší mysli a vaší osobnosti. „Je důležité žít v současnosti. Minulost již nezměníme a budoucnost si připravujeme právě tím, co děláme a jak se chováme v přítomnosti,“ vysvětluje Romana Kotěrová z Bio-Bachovek. To, že rostliny mají svůj vlastní život a svoji energii, dokazuje jejich mimořádná léčivá síla. Esence jsou jejím extraktem. Sám doktor Bach je srovnával s překrásnou hudbou, která lidi dělá šťastnějšími a lepšími, přitom vlastně nevíme proč.

„Bachovy květové esence hlavně řeší příčinu problému, na rozdíl od chemických prášků, které potlačují následek. Pokud neodstraníme příčinu, problémy se budou vracet,“ vysvětluje Romana Kotěrová z Bio-Bachovky.cz.

Rada tety Běty



V období, kdy na vás doléhají chmury, pochybnosti, úzkosti a stres, pijte jednou nebo dvakrát denně šálek čaje z heřmánku, kořene kozlíku, z lipových květů nebo květů jetele. Kozlíkový výluh se připravuje následovně: Přelijte dvě čajové lžičky drceného kozlíkového kořene jedním šálkem studené vody, nechte nejméně 12 hodin vylouhovat, sceďte a mírně ohřejte. Můžete ho přidat i k jiné bylinné čajové směsi.