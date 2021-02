Současný člověk stále více usiluje o konzum libých prožitků, mezi které patří dobré jídlo a pohodlná nečinnost. Tento paradox je překonatelný, neboť příjemno můžete zesílit na základě kontrastu.

Odpočinek lépe vychutnáte po předchozí únavě. Pivo vychutnáte lépe po sportu než po celodenní nečinnosti jako završení vydatné večeře, večeři vychutnáte více, když si na svačinu nedáte dort.

Přejeme vám, abyste se vydali na cestu, kdy si pochutnáte na nutričně vyváženém jídle a pohyb se stane nepostradatelnou součástí vašeho života – pokud se nebudete hýbat, bude vám to stejně nepříjemné, jak když si třeba nevyčistíte zuby.

Je třeba se smířit s tím, že člověk, který zhubne, se nemůže už nikdy chovat tak, jako člověk, který je od přírody štíhlý. Může být ale ve svém novém životě spokojenější.

Nejtěžší je začít, vzdát se svého pohodlí, vybřednout ze stereotypu – a to už máte za sebou. Nyní pracujte na tom, aby se nové návyky zautomatizovaly.

Každý jsme nějak vnitřně naladěn a od toho se odvíjí naše spokojenost. Snažme se v každém dni najít něco hezkého, co se povedlo a podařilo. Když se soustředíme na to, co se daří, bude se dařit ještě víc. Každý z nás má 24 hodin na den, a tak užívejme každé minuty života.

