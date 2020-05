Několikaměsíční práce sokolovských kriminalistů vedla k odhalení jedné z největších indoorových pěstíren konopí v Karlovarském kraji v posledních měsících.

V úterý 26. května policisté pohlédli objekt poblíž Horního Slavkova. Nalezli v něm několik speciálně odborně upravených místností, kde s pomocí chemických přísad, umělého osvětlení a zabudované ventilace docházelo k pěstování konopí. Přímo v objektu byl policisty zadržen dvaačtyřicetiletý cizinec, který měl konopí pěstovat od roku 2018 až do svého zadržení. V rámci prohlídky objektu bylo zajištěno téměř 2 500 rostlin konopí různého vzrůstu až do výšky jednoho metru. Kromě toho bylo zajištěno kompletní vybavení zmíněné indoorové pěstírny, dále několik kilogramů sušiny rostliny konopí a také finanční prostředky ve výši několik set tisíc korun.

"V případě prodeje zajištěného množství drogy by si na černém trhu mohl přijít na částku v řádu několika milionů korun. Sokolovští kriminalisté zahájili trestní stíhání dvaačtyřicetiletého cizince, kterého obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného do vazby, což akceptoval. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby. V případě prokázání viny hrozí cizinci trest odnětí svobody až na deset let," řekl mluvčí policistů Jakub Kopřiva