Po tom, co se lidé dozvěděli, že musejí mít při vstupu do Německa negativní test na onemocnění covid, vyrazili na hromadné nákupy. Udělali si tak zásobu jídla mnohdy až do jara, protože mají strach, že už se do Německa dlouho nedostanou. Podle toho to taky v německých obchodech vypadalo. Ve večerních hodinách třeba už bylo vykoupené máslo.

„Když jsem v televizi viděla, jak Němci uvažují o omezení cestování do Německa, neváhali jsme s mužem ani hodinu a ještě ten den jsme vyrazili na pořádný nákup,“ uvedla Marie Benešová z Chebu. „Koupili jsme si hlavně másla, protože ta německá se s našimi nedají porovnat. A bylo vidět, že je o ně velký zájem. Obchod ani nestíhal zboží doplňovat. My jsme se vykašlali na cenua koupili jsme si i dražší, protože v tu chvíli to levnější vůbec v regálu nebylo,“ popisuje seniorka.

Další nakupující byli svědky i hádky mezi dvěma zákazníky, na které se kvůli velkému odběru másla nedostalo.

„Byli jsme v Německu v podvečer a Češi před námi si snad brali asi 12 kostek másla, poslední, co tam byly, z těch levnějších samozřejmě. Na ně se tam jiní Češi obořili, aby tam nechali máslo taky pro druhé. Začali se tam hádat. Nakupující oponovali, že snad mají právo si koupit másla, kolik chtějí. Druzí na ně křičeli, že to není jenom jejich, byla to komedie,“ vzpomíná Jiří Straka z Chebu.

Nakupující v Německu sázejí především na delší dobu skladovatelnosti potravin a kvalitu jídla.

„Měli jsme strach, že budeme muset mít negativní test na covid, tak jsme vyrazili na nákup, protože dva tisíce za test dávat nehodlám,“ řekla Jiřina Karásková z Karlových Varů. „Nakoupili jsme si plno masových konzerv, protože to je stoprocentní maso, a ne jako u nás, kde se to šidí. A dokonce nám vydrží až do roku 2022. Mimo to jsme tam nakoupili i hotové polévky, párky zavařené ve sklenici, pomazánky, jogurty, těstoviny a rýži. Tam je to za pár korun, a přitom mají ty potraviny o tolik kvalitnější. Nakoupili jsme si tami toaletní papír, kuchyňské utěrky a prášek na praní. Nešetřili jsme, nechali jsme tam celkem přes 200 eur, což je přes pět tisíc korun,“ poznamenala nakupující.

Podle Ministerstva zahraničí musejí mít lidé při příjezdu do Německa negativní test na covid. Pokud se jím neprokáží, musejí zůstat v Německu ve 14denní karanténě a musejí si mezitím nechat udělat test přímo v Německu. Neplatí to ale například pro osoby, které Německem pouze projíždějía pokud Německo ihned opustí. Dále pro nezbytně nutné a neodložitelné pracovní nebo zdravotní cesty a také pro přeshraniční pohyb osob, zboží a nákladů z pracovních důvodů.