Bez Němce Steffena Schlegela začalo v pondělí 19. června před okresním soudem v Chebu líčení o odškodnění za to, že ho při pokusu o překročení hranic v roce 1989 prostřelila československá pohraniční stráž. Žádost německého občana uznal soud jako oprávněnou.

V roce 1989 Němce postřelili pohraničníci. Dostal odškodné rovných 400 korun | Foto: Deník/Roman Cichocki

A v pondělí rozhodl, že německý občan získá částku 400 korun. Ta byla vypočítána jako náhrada mzdy během jeho zadržení. Přítomní okomentovali rozsudek tím, že jde alespoň o jakousi morální satisfakci a nediví se, že německý občan k soudu nepřijel.

Výpověď postřeleného Schlegela zveřejnil už dříve nezávislý publicista Jan Šinágl. Ze záznamů je patrné, že Steffen Schlegel se dne 22. září 1989 v 15.35 hodin pokusil o překročení státní hranice z ČSSR do SRN z politických důvodů, kterými byla svoboda cestování a svoboda názorů, jakož i z hospodářských důvodů, jako byl nedostatek bytů. V NDR neměli informace o ochraně hranice ČSSR. Když společně spolu s dalšími dvěma Němci překonávali v oblasti Chebu první plot státní hranice, příslušníci Pohraniční stráže po nich začali střílet. Pod palbou se jim podařilo překonat první i druhý plot, kde se nad nimi objevil vrtulník a snažil se je natlačit do hlubokých děr, které se za druhým plotem nacházely.

Příslušníci Pohraniční stráže proti nim vypustili i psy a pokračovali ve střelbě. Z bezprostřední blízkosti pohraničník Schlegelovi střelil do levého lýtka i přes to, že se už s rukama nad hlavou vzdal. Střílel prý tehdy bez důvodu a záměrně. Příslušníci Pohraniční stráže celou dobu něco křičeli, ale on ničemu nerozuměl, protože se neustále střílelo. Mimo to neustále štěkali psi, které na ně poštvali, a byl tam hluk z vrtulníku. První pomoc jim příslušníci Pohraniční stráže podle jejich výpovědi neposkytli. Trvalo prý velmi dlouho, než se dostali do nemocnice. Když se probral, byl v nemocnici sám na pokoji, který byl střežen těžce ozbrojeným příslušníkem Pohraniční stráže. Po propuštění z nemocnice ho spolu s dalším Němcem odvezli českou sanitkou na hranici s Německou demokratickou republikou. Tam si je převzali příslušníci Ministerstva státní bezpečnosti NDR, takzvané StaSI.