Případy podvodů, kdy žadatelé si v Karlovarském kraji chtěli dopomoci k řidičskému oprávnění pomocí úplatků, se rozrostly o dalších dvanáct lidí. Policie je obvinila a celkem si tak obvinění od loňského října, kdy byl případ otevřen, vyslechlo sedmnáct lidí.

Policejní razie v autoškolách v Karlovarském kraji. | Video: PČR

Podle policie je pravděpodobné, že počet obviněných se bude ještě zvyšovat, informoval o tom server novinky.cz. „V červnu letošního roku kriminalisté obvinili dalších 12 osob ve věku 27 až 55 let,“ uvedl Novinkám ve čtvrtek mluvčí karlovarské krajské policie Jakub Kopřiva. „Všech těchto 12 osob, jednalo se výhradně o žadatele o řidičské oprávnění, obvinili kriminalisté ze spáchání zločinu podplácení a v případě prokázání viny jim hrozí trest odnětí svobody až na šest let,“ dodal mluvčí.

Případ podvodníků s řidičáky sahá do loňského října. Tehdy ve spolupráci se Zásahovou jednotkou Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje dokončili kriminalisté Karlovarského kraje několikaměsíční operaci, která byla zaměřená na provozovatele autoškol a zkušební komisaře na území Karlovarského kraje, zejména pak na Chebsku. Výsledkem bylo loni pět zadržených osob od 41 do 56 let.

Při následných domovních prohlídkách a prohlídkách jiných prostor kriminalisté loni zajistili finanční prostředky ve výši více než 400 tisíc korun, techniku - počítače nebo mobilní telefony, a také razítko lékaře, které zadržené osoby používaly k vystavování padělků lékařských zpráv. Krajští kriminalisté z Odboru hospodářské kriminality Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje zahájili trestní stíhání této pětice osob. Čtyřiapadesátiletého muže obvinili ze spáchání zločinu přijetí úplatku a přečinu zneužití pravomoci úřední osoby. Čtyři muže ve věku 41, 42, 52 a 56 let pak obvinili ze spáchání zločinu podplácení. Dva z nich, ve věku 41 a 56 let, byli navíc obviněni i ze spáchání přečinu padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu.