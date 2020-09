Tři roky ´úřadoval´ hlavně na území Sokolova jednatřicetiletý dealer. Nyní ho kriminalisté obvinili z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy.

„Od začátku roku 2017 do července letošního roku prodával nebo bezplatně poskytoval několika osobám drogu pervitin,“ informoval policejní mluvčí Jakub Kopřiva. Jednou z jeho častých zákaznic byla žena ze Sokolova. „Té od května do konce září loňského roku daroval v místě jejího bydliště pervitin minimálně ve dvou stech případech,“ uvedl mluvčí. Ve stejném období prodával ´perník´ také muži ze Sokolova. Tohoto zákazníka navštívil s dávkou ve zhruba desítce případů. „Obviněný, který drogu prodával či bezplatně poskytoval hlavně na území města Sokolov, měl drogu distribuovat celkově v téměř třech stech případech,“ sdělil Jakub Kopřiva. V případě, že ho soud shledá vinným, hrozí muži trest na pět let.