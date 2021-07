Zatímco napoprvé muž obžalovaný ze sexuálního nátlaku a znásilnění mladé dívky vyvázl s podmínkou, napodruhé zazněl rozsudek mnohem tvrdší – čtyři roky kriminálu.

Pluhař podle obžaloby kontaktoval přes sociální síť tehdy 14letou dívku z Plzeňského kraje. Ač věděl, že jí ještě nebylo 15 let, využil její naivity a výhrůžkami ji přiměl, aby mu zaslala své intimní snímky. S tím se ale nespokojil a kontaktoval přes facebook i dívčinu sestru. Požadoval po ní, aby mu taktéž poskytla svoje intimní snímky a poté i fotky, kde jsou nahé obě. Ze strachu, že zveřejní intimní snímky její sestry, mu dívka vyhověla. Když mu pak ale školačky odmítly posílat další fotografie, uložil jejich nahé snímky na server a odkaz poslal jejich otci, babičce a kamarádovi. Obdobně vydíral další dívku, která mu také posílala své nahé snímky. To ale nebylo vše, podle obžaloby Jiří P. jednu z dívek vylákal i na osobní schůzku, kde ji znásilnil, ač se bránila.

Pluhař se u soudu doznal k tomu, že dívky pomocí fotek vydíral, tvrdil ale, že netušil, kolik jim je let. „S první jsem se seznámil na erotické seznamce, kde je registrace podmíněna věkem od 18 let. Věřil jsem tedy, že je dospělá a po věku se dál nepídil,“ uvedl s tím, že k násilnému pohlavnímu styku ale nedošlo. „Sama se svlékla, byla to normální soulož, špatně jsem se k ní nechoval,“ řekl.

Podle znalce a psychologa Petra Weisse trpí obžalovaný sexuální deviací, a to sadismem. Navrhl proto ochrannou ambulantní sexuologickou léčbu.

Po zvážení všech důkazů plzeňský soud potrestal Pluhaře „jen“ za sexuální nátlak, obžaloby ze znásilnění ho zprostil, neboť se ho nepodařilo prokázat. Odsouzen byl k tříletému trestu, jehož výkon byl podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání pěti roků. Zároveň mu bylo uloženo ochranné léčení sexuologické ambulantní formou. Po odvolání ale případ doputoval k Vrchnímu soudu, jenž ho vrátil zpět do Plzně s tím, že je třeba znovu projednat znásilnění. Líčení se konalo nyní a tentokrát už předsedkyně senátu došla k závěru, že muž se kromě sexuálního nátlaku dopustil i tohoto činu, a padl tak mnohem tvrdší verdikt. „Byl uložen souhrnný nepodmíněný trest ve výši čtyř let, se zařazením do věznice s ostrahou,“ informovala mluvčí soudu Jana Durná. Verdikt není pravomocný. Pluhař, který se již podrobil sexuologickému léčení, se odvolal.