Díky tomu nebude souzen za vraždu, z níž byl původně obviněn, ale „pouze“ za trestný čin opilství. Místo 18 let vězení mu tak hrozí maximálně 10 let. Dlouholeté fetování mu tak paradoxně zkrátí pobyt za mřížemi.

Tragédie se stala vloni 13. srpna v nočních hodinách v bytě v Nejdku na Karlovarsku. Pavel Š., jehož jméno nesmí do zahájení hlavního líčení redakce zveřejnit, se tam dostal do konfliktu s devětadvacetiletou ženou, která přišla na návštěvu. Zaútočil na ni nožem a zasadil jí desítky ran, zejména v horní části těla. Jeho útoku se žena, která byla ve 14. týdnu těhotenství, marně bránila. Po činu ji Pavel Š. nechal ležet v kaluži krve a odešel, aniž by se jakkoliv zajímal o její zdravotní stav.

Místo toho se vydal na obvodní oddělení v Nejdku, kde policistům tvrdil, že ho žena ohrožovala nožem. „Policisté se okamžitě vydali do bytu, kde nalezli zraněnou ženu. Společně s přivolanou zdravotnickou záchrannou službou poskytli devětadvacetileté ženě první pomoc, ovšem ta nakonec svým rozsáhlým zraněním na místě podlehla," konstatoval tehdy policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Muže, který pobodal dva známé, vzal soud do vazby. Hrozí mu osmnáct let

Pachatel, který byl v minulosti již pravomocně odsouzen, byl obviněn z vraždy a vzat do vazby. Jenže na základě znaleckých posudků byl čin překvalifikován na opilství. „Obžalovaný se měl vlivem dlouhodobého užívání drogy pervitin dostat do residuálního stavu a psychické poruchy s pozdním nástupem (psychotické reminiscence), tedy do stavu, kdy měl rozpoznávací a ovládací schopnosti zcela vymizelé,“ informovala Deník mluvčí Krajského soudu v Plzni Jana Rubášová.

Muž proto nebude souzen za vraždu, za niž by mu hrozilo 10 až 18 let vězení, ale za opilství, kde je maximální sazba 10 let. Státní zástupce v obžalobě navrhl, aby byl v případě uznání viny obžalovanému uložen trest odnětí svobody v trvání 8 let se zařazením do věznice se zvýšenou ostrahou. V případě odsouzení si tak polepší minimálně o dva roky, spíše ale o více.