Do nástupu výkonu trestu zbývalo recidivistovi Romanu Mižikárovi (51) jen několik dní a nechtěl zřejmě jít na Bory s prázdnou kapsou. Tak se domluvil s kamarádem Janem Tichým (45), že spáchají mimořádně drzou loupež. S maskami na obličeji a pistolemi v rukou pak společně vtrhli do zákaznického centra Plzeňských městských dopravních podniků (PMDP). Díky statečnosti jedné ze zaměstnankyň ale odešli s prázdnou. Brzy je navíc policie dopadla, a tak s nimi teď začal soud.

Mižikár, který má na svém kontě 16 záznamů v rejstříku trestů, a Tichý, jenž byl odsouzen dokonce sedmnáctkrát, si letos 28. března před 18. hodinou počkali, až z provozovny PMDP v centru Plzně odejde poslední zákazník a pak, s bílými maskami nasazenými na obličeji, vtrhli dovnitř. „Mižikár přistoupil k přepážce č. 1 a namířil beze slov maketu střelné zbraně na pracovnici za přepážkou. Tichý přistoupil k přepážce č. 3, namířil na pracovnici maketu střelné zbraně a se slovy 'Dej mi prachy' po ní požadoval vydání finanční hotovosti, čemuž tato nevyhověla a odešla od přepážky aktivovat bezpečnostní tlačítko s alarmem, načež se oba obvinění zalekli a z místa utekli,“ popsal v obžalobě státní zástupce Jiří Růžička.

Hrozí jim až deset let

Spravedlnosti oba výtečníci dlouho neunikali, do týdne měli na rukou pouta. „Na místo přivolaní policisté ihned zahájili pátrání po pachatelích, ohledali místo činu, zajistili maximálně možný počet kriminalistických stop, zajistili kamerové záznamy z místa i po trase útěku a prováděli další potřebné úkony. Získané indicie pak kriminalisty přivedly na stopu dvou recidivistů,“ popsala plzeňská policejní mluvčí Veronika Hokrová.

Před plzeňským městským soudem nyní stanul jen Mižikár, jehož přivezla eskorta z věznice na Borech, kde si odpykává šestnáctiměsíční trest. Tichý se omluvil, neboť mu byl den před líčením diagnostikován covid-19 a byla mu nařízena izolace.

Mižikár, který byl poprvé odsouzen už jako mladistvý a od té doby se za mříže opakovaně vracel, když byl trestán pro loupež, vydírání, drogy či krádeže, toho moc nenamluvil v přípravném řízení, a stručný byl i u soudu. „Přiznal jsem se a víc se k tomu nechci vyjadřovat,“ řekl soudu s tím, že chce se státním zástupcem uzavřít dohodu o vině a trestu. Má na to čas více než měsíc, do doby, než bude další líčení. Tam by měl vypovídat Tichý či přepadené pracovnice PMDP. Oběma lupičům hrozí až 10 let vězení.