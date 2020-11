Dvojice mužů ve věku 40 a 46 let prodávala nebo někdy poskytovala bezplatně pervitin a marihuanu.

Ilustrační foto | Foto: archiv Deníku

„Mladší měl drogy prodávat hlavně ve svém bydlišti v Mariánských Lázních pravidelně několika lidem. Například dvaadvacetiletému muži měl téměř denně od loňského listopadu do letošního října prodávat marihuanu a několikrát pervitin. Pro drogy si k němu měla chodit také osmadvacetiletá žena, která od něj měla zakoupit drogy v přibližně desítce případů,“ uvedl mluvčí policie Jakub Kopřiva. Starší z dvojice měl podle něho pervitin prodávat od března letošního roku čtyřem lidem a v celkovém počtu přes 100 gramů. „Při zadržení šestačtyřicetiletý muž policistům dobrovolně vydal několik igelitových přepravek obsahujících krystalické látky. Igelitová přepravka byla zajištěna také v osobním vozidle, které muž užíval,“ informoval mluvčí. Kriminalisté zahájili trestní stíhání obou mužů. Mladšího obvinili z přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, staršího ze zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Čtyřicetiletému muži hrozí vězení až na pět let, staršímu až na deset let, neboť byl za tento čin v posledních třech letech pravomocně odsouzen.