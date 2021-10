Policisté stíhají 28letou ženu a 30letého muže, kteří kradli vše, co jim přišlo pod ruce. Včetně králíků.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Petra Špitálská

Dvojice se poprvé pustila do křížku se zákonem ve druhé polovině srpna letošního roku."V brzkých ranních hodinách měla žena vniknout přes střešní okno do bytu v jedné obci na Chebsku. Poté otevřela další okno, kterým do bytu vnikl její komplic," popsal mluvčí policie Jakub Kopřiva. Muž následně během hodiny odcizil téměř vše, co našel. Například herní konzoli s příslušenstvím i hrou, několik hodinek, kožený pásek, šperky, ale také prací prášek, či pět kilogramů mraženého masa a několik balení salámů a jogurtů. Při svém odchodu ještě přestřihl internetový kabel.