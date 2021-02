Podvodníci se opět prostřednictvím internetu snaží své oběti nalákat na své staré a fungující triky. Karlovarští kriminalisté od začátku tohoto roku evidují již tři případy, kdy oběti těmto podvodníkům zaslaly finanční prostředky v celkové výši téměř 1,5 milionu korun.

"Podvodníci se vydávají za příslušníka armády jiné země. Svou oběť zkontaktují na sociálních sítích či seznamce. Při konverzaci jsou velmi přesvědčiví a v osobě se snaží vzbudit zalíbení. Po navázání bližšího vztahu pod příslibem společné budoucnosti od nich pod různými smyšlenými legendami žádají o zaslání peněz, přičemž se zavazují, že jim půjčené finanční prostředky vrátí. Voják se zpravidla nachází na zahraniční misi a požadované peníze potřebuje z důvodu ohrožení života či pro získání důležitého dokumentu pro možnost jeho propuštění ze služeb armády," uvedla policejní mluvčí Eva Valtová.

Oběti jsou lidé vyššího věku nebo v tíživé situaci

Policejní mluvčí poukázala na to, kdo se zpravidla stává obětí podvodníků: "Zřejmě přemýšlíte, kdo může uvěřit jejich příběhům. Bohužel si tito podvodníci vybírají osamělé osoby ve vyšším věku nebo narazí na osoby nacházející se v těžké životní situaci. Osamělí lidé jsou poté rádi za každou napsanou řádku či milé slovo. Dodá jim to v danou chvíli nový impuls do života a snadno podlehnou přátelské a přesvědčivé konverzaci. V té podvodníci pokračují i několik měsíců. Slibují nejen lásku a společnou budoucnost, ale také finanční zajištění. V poškozené osobě pak vzbuzují mnohdy takové naděje, že si tato osoba neuvědomuje, že se stala obětí trestného činu. Myslí si, že se jedná o opravdový vztah, nebo že jen pomáhá příteli, který jí peníze vrátí."

Při komunikaci přes internet je třeba být proto velmi obezřetný. Nikdy nemůžete vědět, kdo se nachází za obrazovkou druhého monitoru. Ani fotky umístěné na samotných profilech, nemusí být daného člověka, který Vám nabízí přátelství. Podvodníci zasílají i různé další fotografie stažené z internetu jen pro získání Vaší důvěry. Buďte proto opatrní a důkladně si ověřte, s kým vlastně komunikujete. Nikdy neposílejte cizí osobě žádné peníze nebo důvěrné informace či osobní údaje. Je vždy dobré se také poradit i s další osobou, která se na vše bude dívat nezatížená předešlou romantickou či naléhavou komunikací.

Při podezření na podvodné jednání se nebojte obrátit na bezplatnou linku 158 nebo na nejbližší policejní služebnu.