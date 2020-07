Klidný spánek už mohou mít majitelé rodinných domů. Čtyřiatřicetiletý fantom, který se v minulých měsících vloupával do nemovitostí v Chebu, už je za mřížemi.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Začal s vykrádáním už v polovině letošního května. „Překonal oplocení a přes terasu vnikl do domu,“ informoval policejní mluvčí Jakub Kopřiva. Rodinný dům prohledal a odcizil finanční hotovost, peněženku s osobními doklady, šperky, hodinky nebo elektroniku. „Do oblasti rodinných domů v Chebu se znovu vydal na začátku června. Kolem poledne překonal oplocení a neuzamčenými dveřmi vstoupil do domu,“ přiblížil další případ mluvčí. V obývacím pokoji se ale potkal se sedmašedesátiletou majitelkou domu. Ženy se lekl a z místa utekl. „Jen o třicet minut později si vyhlédl jiný rodinný dům,“ uvedl Jakub Kopřiva. Otevřel si branku, vstoupil na pozemek a terasou vešel do domu. Ani v tomto případě nebyl obviněný úspěšný. I tady ho totiž přistihl majitel domu, který ho vyzval, aby nemovitost opustil. Čtyřiatřicetiletý muž ho poslechl a z místa odešel.