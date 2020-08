Za brutální útok na osmatřicetiletou ženu poslal včera Krajský soud v Plzni Bulhara Georgiho Dimitrova na 17 a půl roku do vězení a na deset let jej vyhostil z České republiky.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Soud napadení klasifikoval jako pokus o vraždu. Žena přežila jen díky tomu, že hrála mrtvou. O případu informoval server Novinky. cz. Sedmačtyřicetiletý cizinec napadl ženu loni v červnu na okraji Chebu. Pronásledoval ji a pak ji bezdůvodně udeřil klackem do hlavy. Žena začala utíkat, útočník ji ale doběhl a do hlavy jí zasadil další rány. Bití nechal až poté, co žena odhodila svůj mobilní telefon a batoh, přestala se hýbat a předstírala, že je mrtvá. Posvítil si na ni baterkou, sebral jí batoh a mobil a odešel. Zbitou oběť pak našli dva muži, kteří žili v domě nedaleko místa činu. Podle Novinek cizinci přitížil u soudu právě fakt, že ženu bil velkou silou, a muselo mu být tudíž jasné, že ji může usmrtit, a také to, že jednal s rozmyslem a motivem byla ziskuchtivost.