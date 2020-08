Dost k vysvětlování toho bude mít dvacetiletý mladík, který se neovládl během pěšího přesunu po pozemní komunikaci poblíž Mariánských Lázní a pokoušel se kopat do projíždějících automobilů.

„Kromě toho strčil do muže, který místem projížděl na elektrokoloběžce. Následně koloběžku odhodil do nedalekého porostu,“ řekl policejní mluvčí Jakub Kopřiva. Mladík neskončil ani po příjezdu policejní hlídky. „Muž po policistech požadoval, aby ho odvezli do nedaleké obce,“ přiblížil další jednání dvacetiletého muže Jakub Kopřiva. Protože byl stále agresivní a všem vyhrožoval, muži zákona ho zadrželi a odvedli na služebnu. Nyní mu hrozí za výtržnictví a vydírání až čtyři roky vězení.