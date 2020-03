"Například třicetiletý muž nejdřív z jedné z drogérií v Aši odcizil několik dárkových balení kosmetiky," informoval policejní mluvčí Jakub Kopřiva. Pak se se svým pětadvacetiletým parťákem vydal do tamního supermarketu, kde pod oblečení schovali deset lahví alkoholu.

Pětadvacetiletý muž zase kromě toho vnikl do nezamčeného zaparkovaného vozidla v Aši. K tomu si vzal o tři roky staršího kamaráda, se kterým auto prohledali a nakonec odnesli téměř vše, co našli. "Odcizili kameru do vozidla, různé kabely, powerbanku, hasící přístroj či sluneční brýle," řekl Jakub Kopřiva. Tím ale dvojice neskončila a zkusila štěstí ještě u dalších dvou vozidel. A znovu z nich odcizili téměř vše.

Pětice má na svědomí jedenáct krádeží, při kterých způsobená škoda činila téměř pětatřicet tisíc korun. "Třem obviněným hrozí trest odnětí svobody na dva roky. Další dva mohou strávit za mřížemi až tři roky, protože se krádeží dopustili v posledních třech letech opakovaně," dodal policejní mluvčí.