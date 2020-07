Pro podvod stíhají kriminalisté osmačtyřicetiletého muže z Chebu.

Domluvil se s pětačtyřicetiletým známým, že na jeho jméno bude odebírat v prodejně stavebnin v Chebu různý materiál. „Důvodem mělo být hlavně to, že pětačtyřicetiletý muž měl v prodejně zvýhodněné ceny,“ uvedl mluvčí policie Jakub Kopřiva. Od července do listopadu minulého roku si tak měl nyní už obviněný muž odebrat několikrát zboží, které ovšem do určeného termínu neuhradil. V listopadu si měl navíc zboží odebrat i přesto, že už k tomu neměl souhlas. Ani toto zboží neuhradil a způsobil celkovou škodu téměř 80 tisíc korun. Hrozí mu trest odnětí svobody až na pět let.