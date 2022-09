"Ještě není ukončeno, ale myslím, že do měsíce by mohlo být z naší strany hotovo," poznamenal státní zástupce. Už začátkem června potvrdil, že žena se podrobila zkoumání psychického stavu k vypracování několika znaleckých posudků. Útok se totiž odehrál šest týdnů po narození nejmladšího dítěte, a existovaly tak dohady, zda žena nebyla pod vlivem například laktační psychózy. "Posudky máme zpracované a mohu říci, že ty nebrání tomu, abych podal obžalobu," konstatoval zástupce Richtr.

Matka, která ubodala svou dcerku, byla bezproblémové děvče

Redakce Deníku zná totožnost ženy, ale vzhledem k velmi citlivým okolnostem a s ohledem na rodinu nebude zveřejňovat ani její nacionále. Má několik sourozenců a rozvětvené příbuzenstvo. Matka Karlovaračky byla jednáním dcery natolik šokována, že si ji okamžitě vymazala z přátel na sociální síti. Jeden ze vzdálenějších příbuzných, s nimž Deník hovořil, přiznal, že nikdo z rodiny tomu nechtěl uvěřit. "Budou se zpracovávat i psychiatrické posudky. Mluví se o tom, zda to neudělala skutečně pod vlivem laktační psychózy," svěřil se v červnu příbuzný, jehož identitu redakce také zná. Její teta ani nevěděla, že Karlovaračce se letos v únoru narodilo třetí dítě. "Nevím, co se tam stalo. Roky jsem ji neviděla, věděla jsem jen o dvou dětech, ani jsem netušila, že má malé miminko. Byla to naprosto bezproblémová holka. Je to opravdu strašná tragédie. Musím na to neustále myslet, a přitom nechci," komentovala tragédii na jaře teta sedmadvacetileté ženy.

Oba chlapce, jak nyní sedmiměsíčního, na něhož žena nevztáhla ruku, tak pětiletého, si vzal nakonec do péče jejich otec. Stále není jasné, proč se ženou nebydlel a proč se objevil až po útoku. Žena si začátkem letošního roku pronajala v Doubí byt, a to ještě před třetím porodem. I když zpočátku měla i na kauci, v únoru už prý neplatila nájem a pronajatý byt měla vystěhovat právě do osudné soboty 16. dubna. Majitelka bytu sem 16. dubna dorazila s novými nájemci, jenže jí žena neotevírala, a tak si majitelka byt odemkla druhými klíči. Tam uviděla matku s nožem v ruce a na zemi v kaluži krve dítě. Právě ona přivolala pomoc.