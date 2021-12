Záchranáři přivolaní sousedkou měli plné ruce práce s holčičkou i její namol opilou matkou. „Dítě bylo transportováno do Fakultní nemocnice na urgentní příjem, při vědomí. Žena s řeznými zraněními v oblasti krku a horních končetin byla při vědomí transportována do stejného zařízení," popsala tehdy mluvčí záchranné služby Mária Svobodová.

Běloruska Alena S., která je nyní v Psychiatrické nemocnici Dobřany, u soudu uznala svoji vinu, souhlasila i s právní kvalifikací. „Je mi líto, co se stalo. Alkoholu se už nedotknu,“ slibovala soudu Alena S. Právě alkohol ji totiž dostal do potíží. Podle soudních znalkyň z oboru psychiatrie ho dlouhodobě nadužívala v takové míře, že si v osudný den přivodila delirium, a tak nebyla schopna rozpoznat nebezpečnost svého jednání a ovládat ho. Nebyla proto souzena za pokus vraždy, ale „jen“ za opilství. Znalkyně upozornily, že za střízlivého stavu není žena pro společnost nebezpečná, opilá ale ano. Navrhly proto ústavní protialkoholní léčbu.

Opatrovník dítěte Deníku řekl, že holčička je nyní v dětském centru v Plzni, nemá žádné zdravotní následky a matku již přijala, zase se s ní stýká.

Za opilství hrozilo ženě odnětí svobody na tři roky až deset let, ale státní zástupce navrhl, aby v případě uznání viny jí byl uložen trest odnětí svobody v trvání 3 let s podmíněným odložením trestu na zkušební dobu v trvání 5 let za současného stanovení dohledu, navrhl i ochranné ústavní protialkoholní léčení. S tím se ztotožnil senát v čele se soudcem Tomášem Boučkem a vynesl tento verdikt. Zároveň ženě nařídil uhradit 73 tisíc korun zdravotní pojišťovně za léčení dítěte. Opatrovníka, jenž pro holčičku požadoval 100 tisíc korun, odkázal s nárokem nemajetkové újmy na řízení ve věcech občanskoprávních. Verdikt je pravomocný.