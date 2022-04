Třetí, vzhledem k tomu, že je mu pouhých šest týdnů, nakonec také skončilo v karlovarské nemocnici. Pětiletý chlapec byl letecky transportován do Motola, tříletá holčička bohužel následkům zranění na místě podlehla. Jak potvrdil mluvčí Kopřiva, žena nebyla při útoku pod vlivem alkoholu ani drog. Matka je obviněná ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy.

"Obviněná žena v sobotu 16. dubna letošního roku kolem 16. hodiny v bytové jednotce v Karlových Varech fyzicky napadla své dvě nezletilé děti, se kterými v místě bydlela. Jednomu z nezletilých potomků způsobila bodnořezná poranění v horní polovině těla, kterým nezletilá dívka na místě bohužel podlehla. Vážná zranění v horní části těla způsobila také svému druhému nezletilému dítěti, které bylo se svými zraněními převezeno do nemocnice. Následně bylo letecky transportováno do nemocnice v Praze a v současné době je již mimo ohrožení života. Do nemocnice bylo převezeno také její třetí nezletilé dítě, které se v bytové jednotce v době incidentu taktéž nacházelo. Tomu nebylo způsobeno žádné zranění," upřesnil Kopřiva.

Matka, co zaútočila nožem na své tři děti, řešila zřejmě finanční problémy

Podle něho po přivolání policejní hlídky policisté v bytové jednotce zadrželi sedmadvacetiletou ženu, která byla podezřelá ze spáchání tohoto trestného činu. "Podrobila se následně orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která vyšla s negativním výsledkem. Taktéž se podrobila orientačnímu testu na přítomnost návykových látek, který vyšel také s negativním výsledkem. Policejní vrchní komisař dnes podá státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněné do vazby. Obviněná žena si na rozhodnutí soudu počká v policejní cele. V případě prokázání viny hrozí ženě trest odnětí svobody na patnáct až dvacet let nebo výjimečný trest," doplnil v neděli večer policejní mluvčí.

Jak redakce Deníku od místních zjistila, žena žila v pronajatém bytě panelákového domu krátce, teprve od začátku letošního ledna. Zaplatila kauci. V poslední době ale neplatila nájem, a tak ji majitelka oznámila, že se do soboty 16. dubna musí vystěhovat. Když ale majitelka přišla do domu ve sjednaný čas a chtěla novým nájemcům předat klíče, na ženu se nedozvonila. Druhými klíči si prý odemkla byt, kde našla matku s nožem v ruce a na zemi ležet v kaluži krve dítě.