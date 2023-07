Neznáte je? Mezi nejhledanější osoby Evropy patří i dva Češi. Jednoho z nich dokonce označil Europol jako nebezpečného. Jmenuje se Norbert Kijonka. Druhým hledaným je Ondřej Kára.

Norbert Kijonka. | Foto: Europol

Návštěvníci stránek vidí tváře nejhledanějších zločinců Evropy, a přes kontaktní formulář mohou kriminalistům i anonymně předat poznatky, které k osobám mají. Tuto informaci ihned obdrží přímo národní jednotka pátrání vyhlašujícího státu. Díky svobodnému pohybu osob je možné, že se na území členských států mohou pohybovat i osoby hledané v jiných státech a policisté uvítají veškeré informace, které mohou pomoci při jejich dopadení.

Norbert Kijonka si má za drogovou trestnou činnost odsedět šest a půl roku vězení. „Je ozbrojený a velmi nebezpečný. Absolvoval vojenský výcvik a je schopen použít své nelegální zbraně. Hledaný vyhledává společnost drogově závislých žen, má rád rychlá auta a silné motocykly,“ uvádí se v databázi Europolu. Na předních místech je také Ondřej Kára odsouzený ke 13 rokům vězení za drogové zločiny.

Ondřej Kára.Zdroj: Europol

"Evropská síť jednotek cíleného pátrání (ENFAST), jejíž součástí jsou i specialisté na pátrání z Policejního prezidia ČR, na stránkách zveřejňuje vždy dvě nejhledanější osoby z daného státu," potvrdil tiskový mluvčí policejního prezidia David Schön.

Již několik let vydávají justiční orgány Evropský zatýkací rozkaz, který umožňuje na území Evropské unie rychlý zásah policistů proti hledaným osobám a jejich rychlé předání do země, která zatykač vydala. "Jedná se o nejefektivnější a nejrychlejší způsob, kterým je možné uprchlíky dostat před soud, či do výkonu trestu odnětí svobody," konstatuje mluvčí. Jako příklad lze uvést zadržení nebezpečného pachatele, který v minulosti v německém hlavním městě spáchal vraždu a bezprostředně po činu uprchl do ČR. Němečtí kolegové na muže ihned vydali Evropský zatýkací rozkaz. Jeho stopa vedla do Ústí nad Labem, kde byl policisty z odboru pátrání Policejního prezidia lokalizován a zadržen.

"EUROPOL spuštěním stránek navázal na úspěšné internetové stránky, které již provozuje INTERPOL a americká FBI. Tyto stránky již delší dobu pomáhají lokalizovat a zadržet nejhledanější zločince na světě.

V rámci Policie ČR je kontaktním místem a národní jednotkou ENFAST odbor pátrání úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia České republiky," dodal mluvčí. Konstaktovat mohou lidé policisty na webových stránkách www.eumostwanted.eu.

Mezi nejdéle hledané osoby patří dvojnásobný vrah František Hudec (ročník 1950) z Bruntálu. V pátrání je od 23. září 1992. Zmasakroval svou manželku a nevlastního syna. Použil nůž a sekeru. Podle některých stop by se mohl ukrývat na území bývalého Sovětského svazu, není však vyloučeno, že je už po smrti.

Mezi hledanými jsou také:

František Hudec (72 let)

František Procházka (48 let)

Barbora Černá (49 let)

Tomáš Mieszek (47 let)

Martin Doksanský (51 let)

Karel Šroubek (41 let)

Petr Puča (52 let)

Martin Čech (64 let)