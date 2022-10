Seriál Deníku Mladí zločinci.Zdroj: Deník/ RedakceNa tom by nebylo nic až tak výjimečného, kdyby jim v době spáchání činu nebylo pouhých 12 a 13 let. Oba od soudu dostali nejpřísnější možný trest, který je dítěti mladšímu 15 let možné uložit.

Starší ze sourozenců jako třináctiletý v listopadu 2013 v diagnostickém ústavu v Plzni přikryl hlavu peřinou desetiletému chlapci a znemožnil mu tak dýchání. Když dítě vystrčilo zpod peřiny hlavu a otevřelo ústa, aby se nadechlo, strčil mu do nich penis. Pak chlapce přinutil, aby ho uspokojil rukou, a poté ho nutil k dalším sexuálním praktikám. Dítěti nepomohlo, že protestovalo a křičelo.

Seriál Deníku Mladí zločinci

Závažné činy nepáchají jen dospělí. I kluci a děvčata mladší 18 let neváhají vztáhnout ruku na život druhého, znásilňovat, loupit či kořistitz prostituce. Jejich trestná činnost ale často zůstane utajena. Policie o ní takřka neinformuje a soudy jsou neveřejné s výjimkou rozsudku. Ani po odsouzení ale nesmějí být pachatelé ztotožněni. Deník pro vás připravil nejzajímavější případy mladistvých zločinců, které řešily v posledních letech soudy v západních Čechách.

Trvalo tři roky, než mohl klatovský soud vynést trest, mladík byl totiž stále na útěku z „pasťáku“. Byla mu uložena ochranná výchova, což je vůbec nejvyšší trest, který mohl za čin spáchaný v tomto věku dostat.

Nebyl to navíc jeho jediný prohřešek, ještě před tím, než ho potrestal klatovský soud, dostal už coby mladistvý podmínku od domažlického soudu za to, že ve výchovném ústavu na Domažlicku, kam byl přemístěn, brutálně napadl další dva chovance, zmlátil je a jednomu z nich vyhrožoval usmrcením.

Málem ho ukopal

Mladší ze sourozenců šel zdárně ve stopách svého bratra. Zhruba od svých osmi let kouřil a pil alkohol, převážně pivo. Kradl, chodil za školu, utíkal z výchovného ústavu, byl nezvladatelný. Když mu bylo dvanáct let, opil se a na ulici zaútočil na kolemjdoucího, jehož nejprve mlátil pěstmi do obličeje, a když upadl na zem, opakovaně ho kopal nohou do hlavy.

„Je otázkou, kde se v něm vzalo tolik agrese, nenávisti a zloby, kterou si vybil na poškozeném. Toho od dalších útoků zachránil jeho otec, který se k incidentu náhodou přichomýtl. Kdyby ne, mohly být následky fatální. I tak mu způsobil odtržení celé horní čelisti a kostí nosu od ostatní kostry obličeje a řadu dalších zranění,“ řekla Deníku klatovská soudkyně Martina Šimánková. Ta malému agresorovi, stejně jako předtím jeho staršímu bratrovi, uložila v roce 2019 nejvyšší možný trest, který dítěti ve věku od 12 do 15 let, jež není trestně odpovědné, lze uložit – ochrannou výchovou.

Mladí zločinci: Trojice bezdůvodně zkopala kluka. Navždy přišel o slezinu