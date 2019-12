Policisté útočníka po několikahodinovém pátrání zadrželi a dali do vazby, ale i tak mají lidé obavy. Mladíkovi za brutální útok sečnou zbraní hrozí až doživotí. Není to žádný svatoušek, v minulosti dokonce přepadl spolu s komplici benzínky. „Mohu potvrdit, že obviněný muž se už v roce 2017 dopustil dvojnásobného loupežného přepadení benzinových čerpacích stanic v Aši,“ uvedla policejní mluvčí Zuzana Týřová.

„Je to opravdu šílené. Bohužel, česká legislativa a zákony, jak jsou nyní nastavené, takovým jednáním mohou nahrávat. Tresty za takové napadení by měly být daleko vyšší, než je tomu dnes,“ sdělil Jan Bešťák z Aše. „Všem, kdo se dopustí nějakého trestného jednání, bych napařil takové tresty, aby měli strach něco udělat. Dnešní sazby za takové brutální útoky jsou velice nízké. I vražd je stále více a tresty směšné. Zavedl bych zpátky trest smrti, aby se lidi měli čeho bát. Není přece možné, aby člověk, který i zabije někoho ve své rodině, se za pár let dostal z basy a užíval si svobody, jen proto, že byl v kriminále hodný. To je šílené,“ podotkl.

Podobný pohled na věc má i 70letá Marie, která bydlí nedaleko místa, kde útočník oběti napadl. „Bojím se. Co jsem se bavila s lidmi, kteří bydlí nedaleko toho místa, měl mladík ty dva pošťáky napadnout sekerou. Nemohu pochopit, že je někdo vůbec něčeho takového schopen. Navíc jsem se dozvěděla, že měl v minulosti přepadnout i benzínky a krást peníze i cigarety. To jsou informace, které nahánějí člověku strach. A hlavně, donedávna jsem netušila, že někdo takový se mezi námi pohybuje. Je mi líto napadených pošťáků i jejich rodin, zvlášť teď před Vánocemi,“ dodala.

Policisté agresora nalezli až v sobotu ve 2 hodiny ráno. „Krajští kriminalisté muže obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy ve stadiu pokusu spáchaného s rozmyslem na dvou osobách v úmyslu získat pro sebe vlastní prospěch. V případě prokázání viny mu hrozí až 20letý trest odnětí svobody nebo trest výjimečný,“ potvrdila včera Zuzana Týřová. Mladík si pod falešnou identitou objednal znehodnocenou historickou střelnou zbraň z 19. století, kterou mu pošťák vezl.

Doručit ji měl na udanou adresu do vlastních rukou na dobírku, která činila několik desítek tisíc korun. „Adresu ale muž v osudný den změnil a pošťáka nasměroval k předání zásilky na odlehlý konec jedné ulice v Aši. Tam po něm měl požadovat vydání zásilky pro svého údajného kamaráda. Než mu ji však poštovní doručovatel stačil předat, napadl ho sečným nástrojem do horní části těla s úmyslem ho usmrtit. V útoku chtěl nejspíš pokračovat, ale napadenému se podařilo z místa utéci pro pomoc, čímž si nejspíš zachránil život. Mladík však napadl pošťákovu spolujezdkyni. Zaútočil na její horní části těla, opět s úmyslem ji usmrtit. Poté si měl vzít zásilku a z místa utekl,“ popsala mluvčí. Zraněným poskytla první pomoc sousedka z přilehlého domu. Zavolala také záchrannou službu a policii. Záchranáři je do Fakultní nemocnice v Plzni dopravili kvůli špatnému počasí sanitkou. Stav zraněných byl velmi vážný a okamžitě putovali na operační sál. „Jejich zdravotní stav je stabilizovaný,“ řekl včera administrátor fakultní nemocnice Matěj Novák.